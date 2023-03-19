Açıklama emeklileri heyecanlandırdı! Aylık sadece 481 TL geri ödemeyle kredi imkanı!

Nakit ihtiyacı olan emeklilere enfes bir kredi fırsatı geldi. Açıklamada verilecek kredinin yalnızca aylık 481 TL olarak geri ödeneceği ve üstüne üstlük ilk taksitin tercihe göre 3 ay sonra ödenebileceği belirtildi. Peki, 3 ay sonra ertelemeli kredi hangi banka veriyor? İşte detaylar...



TEB yeni kampanyası ile emeklilere ihtiyaç kredisini görülmemiş uygun fırsatlarla veriyor. TEB müşterisi olanlara dijital kanallarla ve şubelerden ihtiyaç kredisini tam 3 ay ertelemeli fırsatla yatırıyor. Ayrıca ilk taksitin 3 ay sonra ödenebileceği bu kredileri 36 ay taksit imkanı ile veriyor. Kredilerden kesilen tahsis ücreti tutarın binde 5’i oluyor. Yani yüzde 10 BSMV içeriyor.



TEB ihtiyaç kredisi ne kadar ödeniyor?



TEB müşterilerine özel olarak sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyasında faiz oranlarında uygun imkanlar sağlarken bu oranlar ihtiyaç kredisi miktarına ve vade sayısına göre değişiklik gösterebilmektedir. Kredi tutarının 100 bin TL üzeri olması durumunda 12 ay geçerli vade imkanı sağlanıyor. Eğer 50 bin ile 100 bin aralığında bir ihtiyaç kredisi istiyorsanız 24 ay vade, 50 bin altındaki krediler içinse 36 ay vade verilmektedir. Bu vade sayıları maksimum olabilecek şekildedir, ancak müşteriler 9, 22, 32 gibi ara vade sayılarını da seçebilmektedir.



TEB ihtiyaç kredisi faiz oranları



TEB ihtiyaç kredisi faiz oranlarına dair örnek bir ödeme tablosuna 5 bin TL üzerinden bakacak olursak yüzde 1,81 faiz oranı uygulanmaktadır. Sigorta ücreti 48 TL’dir ve 12 ay olarak vadeye bölündüğünde aylık ödemesi 481 TL olan ihtiyaç kredisine 27,50 TL BSMV (Kredi tahsis ücreti) düşmektedir. Yıllık maliyeti ise yüzde 32,48 olmaktadır.



TEB Bankası’nın tüm kampanyaları ise www.teb.com.tr adresinden yazılı olarak açıklanmaktadır. En güncel faiz oranlarını ve ödeme tablolarını görüntüleyebilirsiniz.