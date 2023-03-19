GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Açıklama emeklileri heyecanlandırdı! Aylık sadece 481 TL geri ödemeyle kredi imkanı!

Gelen açıklamayla emekliler heyecanlandı! Aylık yalnızca 481 TL geri ödemeyle kredi imkanı geldi! İşte 481 TL geri ödemeli kredi detayları...

Açıklama emeklileri heyecanlandırdı! Aylık sadece 481 TL geri ödemeyle kredi imkanı!

Nakit ihtiyacı olan emeklilere enfes bir kredi fırsatı geldi. Açıklamada verilecek kredinin yalnızca aylık 481 TL olarak geri ödeneceği ve üstüne üstlük ilk taksitin tercihe göre 3 ay sonra ödenebileceği belirtildi. Peki, 3 ay sonra ertelemeli kredi hangi banka veriyor? İşte detaylar... 


TEB yeni kampanyası ile emeklilere ihtiyaç kredisini görülmemiş uygun fırsatlarla veriyor. TEB müşterisi olanlara dijital kanallarla ve şubelerden ihtiyaç kredisini tam 3 ay ertelemeli fırsatla yatırıyor. Ayrıca ilk taksitin 3 ay sonra ödenebileceği bu kredileri 36 ay taksit imkanı ile veriyor. Kredilerden kesilen tahsis ücreti tutarın binde 5’i oluyor. Yani yüzde 10 BSMV içeriyor.  


TEB ihtiyaç kredisi ne kadar ödeniyor? 


TEB müşterilerine özel olarak sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyasında faiz oranlarında uygun imkanlar sağlarken bu oranlar ihtiyaç kredisi miktarına ve vade sayısına göre değişiklik gösterebilmektedir. Kredi tutarının 100 bin TL üzeri olması durumunda 12 ay geçerli vade imkanı sağlanıyor. Eğer 50 bin ile 100 bin aralığında bir ihtiyaç kredisi istiyorsanız 24 ay vade, 50 bin altındaki krediler içinse 36 ay vade verilmektedir. Bu vade sayıları maksimum olabilecek şekildedir, ancak müşteriler 9, 22, 32 gibi ara vade sayılarını da seçebilmektedir.  


TEB ihtiyaç kredisi faiz oranları 


TEB ihtiyaç kredisi faiz oranlarına dair örnek bir ödeme tablosuna 5 bin TL üzerinden bakacak olursak yüzde 1,81 faiz oranı uygulanmaktadır. Sigorta ücreti 48 TL’dir ve 12 ay olarak vadeye bölündüğünde aylık ödemesi 481 TL olan ihtiyaç kredisine 27,50 TL BSMV (Kredi tahsis ücreti) düşmektedir. Yıllık maliyeti ise yüzde 32,48 olmaktadır.  


TEB Bankası’nın tüm kampanyaları ise www.teb.com.tr adresinden yazılı olarak açıklanmaktadır. En güncel faiz oranlarını ve ödeme tablolarını görüntüleyebilirsiniz. 

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekli maaşlarına ara zam için kritik gün! O tarihte masada konuşulacak, yüzde 30 bekleniyor Emekli maaşlarına ara zam için kritik gün! O tarihte masada konuşulacak, yüzde 30 bekleniyor
Asgari ücrete ek zam son dakika haberi geldi! Cumhurbaşkanı talimat verdi, net asgari ücret 11 bin TL oluyor Asgari ücrete ek zam son dakika haberi geldi! Cumhurbaşkanı talimat verdi, net asgari ücret 11 bin TL oluyor
Her haneye devlet yardımı girecek! Aile Bakanlığı az önce müjde verdi, 2750 TL yardım tek şartla elinizde Her haneye devlet yardımı girecek! Aile Bakanlığı az önce müjde verdi, 2750 TL yardım tek şartla elinizde
5500 TL üstü maaş alan tüm emeklileri ilgilendiriyor! Nisan ayında para cebime sığmasın diyen hemen başvursun 5500 TL üstü maaş alan tüm emeklileri ilgilendiriyor! Nisan ayında para cebime sığmasın diyen hemen başvursun
Memura 5000 TL ek zam! Bayram ikramiyesi müjdesi de geliyor Memura 5000 TL ek zam! Bayram ikramiyesi müjdesi de geliyor
Maaş gibi yardım parası! Her ay 4336 TL ödeme PTT’den veriliyor Maaş gibi yardım parası! Her ay 4336 TL ödeme PTT’den veriliyor
SON HABERLER
Açıklama emeklileri heyecanlandırdı! Aylık sadece 481 TL geri ödemeyle kredi imkanı! Açıklama emeklileri heyecanlandırdı! Aylık sadece 481 TL geri ödemeyle kredi imkanı!
5500 TL üstü maaş alan tüm emeklileri ilgilendiriyor! Nisan ayında para cebime sığmasın diyen hemen başvursun 5500 TL üstü maaş alan tüm emeklileri ilgilendiriyor! Nisan ayında para cebime sığmasın diyen hemen başvursun
O tarihe kadar başvuru yapın! Süresi içinde başvuranların tüm borçları tek kalemde silinecek O tarihe kadar başvuru yapın! Süresi içinde başvuranların tüm borçları tek kalemde silinecek
Her haneye devlet yardımı girecek! Aile Bakanlığı az önce müjde verdi, 2750 TL yardım tek şartla elinizde Her haneye devlet yardımı girecek! Aile Bakanlığı az önce müjde verdi, 2750 TL yardım tek şartla elinizde
Tüm vatandaşlara 3.000 TL ödeme! O bankaya geçmeniz yeterli! Emekli olmak şart değil Tüm vatandaşlara 3.000 TL ödeme! O bankaya geçmeniz yeterli! Emekli olmak şart değil
Maaş gibi yardım parası! Her ay 4336 TL ödeme PTT’den veriliyor Maaş gibi yardım parası! Her ay 4336 TL ödeme PTT’den veriliyor
Son promosyon ödemesi fırsatları geliyor! 5.000 TL üstü maaşı olanlar mutlaka o bankaya gitmeli! Son promosyon ödemesi fırsatları geliyor! 5.000 TL üstü maaşı olanlar mutlaka o bankaya gitmeli!
7 24 hesaplara yatırılıyor! Acil nakit için cep telefonundan başvuru yetiyor! Tam 20.000 TL 7 24 hesaplara yatırılıyor! Acil nakit için cep telefonundan başvuru yetiyor! Tam 20.000 TL