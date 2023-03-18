ABD’de yaşanan gelişmelerden Bitcoin’de nasibini aldı! 18 Mart Bitcoin’de son durum

ABD’de bankacılık sektöründe yaşanan olumsuzluklar sebebiyle düşüşe geçen Bitcoin yatırımcılar tarafından sıkı takip ediliyor. Son durumlar ise merak konusu. Peki Bitcoin’de son durum nasıl? Bitcoin ve altcoinde gelişmeler nedir? İşte tüm detayları...



22 Mart tarihinde yapılacak FED toplantısının ardından faiz kararının nasıl olacağı merak ediliyor. Son zamanlarda yaşanan olumsuz gelişmelerle beraber tüm piyasalarda durumlar karıştı. Dolar endeksindeki durum altın piyasasında artışa sebep olurken kripto para piyasalarında ise dalgalanmalar meydana geldi. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın yaptığı şahin tonlu açıklamalarda ise kripto paralar düşüşe geçti ve bankacılık krizindeki durum değişime uğradı.



Son haftada gerçekleşen Signature Bank, Silicon Valley Bank, Silvergate’in arka arkaya iflas etmesiyle beraber ekonomi piyasalarında büyük hareketlenmeler meydana geldi. Krizin Avrupa’da çok fazla hissedilmesiyle birlikte kaygılar arttı. Kripto parada yukarı yönlü bir hareketlilik bugünle birlikte başladı. Bitcoin ile Ethereum başlangıçta olmak üzere kripto paralardaki yükselişin hafta sonuna giriş yaptığı kaydedildi.



Ethereum ve Bitcoin yükseliyor



FED Başkanı Powell’ın şahin tonlu açıklamasından sonra Bitcoin’de 20 bin dolar gerileme kaydedilmişti. Son günlerde bankacılık krizlerinin yaşanması olumlu bir etkiye neden oldu. Yeni günle birlikte Bitcoin yüzde 6,7 artış göstererek 27 bin 701 dolar arttı.



ABD piyasalarında olumsuzlukların yaşanmasıyla beraber Ethereum da yeni güne artış görüldü. Gündüz saatlerinde yüzde 6,4 artış gösteren Ethereum’daki durum 1.822 dolara kadar çıktı.



18 Mart altcoinlerdeki durum



18 Mart 2023 Cumartesi itibariyle yükseliş gösteren altcoinler, potansiyel yatırımcılar ile yatırımcılar tarafından sıkı takip altında. Yüzde 6,5 ile Cardano 0,354 dolar, Polygon yüzde 5,9 ile 1,24 dolar, BNB yüzde 4,3 yükselişle 346 dolara, Dogecoin ise yüzde 5,6 artışla 0,0779 dolar artış gösterdi. Yüzde 4,3 artış göstererek Ripple’ın ise 0,386 dolar değer kazandı.