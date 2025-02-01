A101'in her ilinde kuyruk olacak! Yok fiyatına satılıyor

Market zincirleri peş peşe indirim kampanyaları duyururken A101’de geri kalmadı. Türkiye’nin en büyük market zincirleri arasında olan A101 marketleri beklenen yepyeni bir kampanyaya imza attı. Birbirinden farklı temel gıda ürünlerinde %21 oranına kadar indirim kampanyası yapacağını paylaşan market tüm detayları açıkladı. Yoğurt süt peynir sucuk yumurta gibi pek çok temel gıda ürünlerinde avantajlı fiyatlar A101 market zincirlerinde sizleri bekliyor. İşte her şubede geçerli olacak A101 indirim kampanyasının detayları…

Temel Gıda Ürünlerinde Büyük İndirim

Ay içinde yapmış olduğu pek çok farklı indirim kampanyasıyla yüzleri güldürmeye devam eden A101 marketlerden yepyeni kampanya haberi duyuruldu. Güncel indirimler ile gündemden düşmeyen A101 marketlerde beyaz peynir yoğurt süt sucuk yumurta kaşar peynir tost peyniri gibi ürünler tüketicilerin ikişer üçer alabileceği fiyatlara düşürüldü. Haftanın yıldızları kampanyası kapsamında başlatılan bu kampanyada %21 oranına kadar indirim sizleri bekliyor. Güncel katalogda paylaşılan ve ön plana çıkan indirimler ise şu şekilde…

Gezen Tavuk Unlu Yumurta %15 indirimle 75 TL’den 64 TL’ye Beşler Piliç Kangal Sucuk 400 gr 85 TL’den %18 indirimle 70 TL’ye Bir Şah Yarım Yağlı Süt 1 Litre 27,50 TL’den %15 indirimle 23,50 TL’ indirimle sizlerle buluşuyor. Eker Yarım Yağlı Beş Kilogramlık Yoğurt 189 TL’den %21 indirimle 149 TL’ye düşüyor. Ahir Beyaz Peynir 1 kg 159 TL’den %13 indirimle 139 TL’ye Ahir Toz Peyniri 1 kg 239 TL’den %17 indirimle 199 TL’ye düşmektedir.

A101 Haftanın Yıldızları Belli Oldu

A101 marketlerin her hafta paylaştığı haftanın yıldızlarında bu hafta yok yok. Temel gıda ürünlerinde stok yapmak isteyen vatandaşlar market şubelerine koşturacak. İndirim kampanyalarına karşı bütçenizi zorlamadan kaliteli şekilde yapacak olduğunuz A101 market alışverişlerinde beyaz peyniri 139 TL’ye sütü 23,50 TL’ye kangal sucuğu 70 TL’ye satın alabileceksiniz. Yalnızca mağazalarda değil A101 mağazalarında da geçerli olacak bu kampanyadan hafta boyunca faydalanmanız mümkün.

Temel gıda ürünlerinin yanı sıra temel hijyen ürünlerinde de indirim kampanyasına imza atan A101 market zincirlerinde tuvalet kağıdı ıslak mendil hijyenik ped gibi pek çok ürün yine indirimli şekilde market raflarında yerini alıyor. Yeni hafta stok yaptıracak tuvalet kağıdı havlu kağıtları fiyatları sizlerle.

A101 Temel Hijyen Ürünlerinde De Gemileri Yaktı

Temel gıda ürünlerinin yanı sıra temel hijyen ürünlerinde de gemileri yakan A101 market zincirleri sudan ucuz fiyatlarla tuvalet kağıdı havlu kağıt hijyenik ped ıslak mendil çamaşır suyu çamaşır deterjanı bulaşık deterjanı gibi ürünleri indirimli şekilde satışa çıkarttı. Yalnızca bu hafta boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında hafta başına kadar indirimden faydalanmanız mümkün olacak. Pazartesi günü itibariyle yepyeni haftanın yıldızlarıyla birlikte farklı ürünlere indirimli şekilde satın almanız mümkün olacak. Herhangi bir ek karta ya da alt limit alışveriş tutarına ihtiyaç duymadan A101 market zincirlerinden indirimli ürünleri stoklayabileceksiniz. Buna ek olarak haftalık A101 aktüel kataloğunda da yepyeni ürünleri uygun fiyatlara almanız mümkün.