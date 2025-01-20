A101’e ucuza çekme karavan geldi! Hemde taksitle satılıyor

Bu karavan, A101’e özel olarak üretilmiş ve 01 tip onay belgesine sahip, bu sayede kullanıcılar karavanı dünya genelinde rahatlıkla kullanabilecek. Aşağıda, karavanın öne çıkan teknik özellikleri ve satış fiyatıyla ilgili detayları bulabilirsiniz.

Erba Çekme Karavan 4.00 Teknik Özellikleri

Erba Çekme Karavan 4.00, 750 kilogramın altındaki ağırlığıyla dikkat çekiyor. 30 litrelik temiz su deposu, 12 volt hidroferi ve enerjiyi güneş paneliyle destekleme imkanı sunuyor. 205 watt’lık güneş paneli, kullanıcıların dış mekanlarda enerji ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olurken, aynı zamanda karavanın içindeki elektrikli cihazların çalışmasını sürdürebilir.

Karavanda bulunan 12 volt orijinal buzdolabı, 12 volt LED aydınlatmalar ve voltmetre gibi özellikler, konforlu bir kamp deneyimi sunmayı hedefliyor. Ayrıca, 2 kişilik yatak, ranza ve masalı oturma grubu ile geniş iç mekan sunuluyor. Termostatlı 2 ocaklı mutfak sistemi ve krom lavabolu banyo, karavanın içindeki yaşam alanını pratik hale getiriyor.

Karavanın Konfor ve Pratikliği

Erba Çekme Karavan 4.00, 4 kişilik kapasitesiyle aileler veya arkadaş grupları için uygun bir alan sağlıyor. Ayrıca, tavan havalandırması ve sineklikli camlar, karavan içinde havalandırma ve ferahlık sağlıyor. Duş bölümü ve mutfak sistemi, kamp deneyimini konforlu hale getiriyor.

Fiyat ve Satış Şartları

A101, Erba Çekme Karavan 4.00’ı 299.000 TL kampanyalı fiyatla satışa sunacak. Karavan, hem A101 mağazalarında hem de A101’in internet sitesinde temin edilebilecek. Ayrıca, 352.820 TL’lik taksitli satış seçeneği de mevcut. Erba Çekme Karavan 4.00, 2 yıl garanti süresi ile kullanıcıları memnun etmeyi hedefliyor.