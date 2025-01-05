A101'e Toshiba, Philips, JVC TV geliyor; A101 9 Ocak aktüel kataloğu süper

Teknolojiden beyaz eşyaya, mutfak gereçlerinden oyuncaklara kadar geniş bir ürün yelpazesi, cazip fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. İşte A101’in bu hafta öne çıkan indirimli ürünleri ve detaylı liste:
Teknoloji ve Elektronik Ürünler
JVC 70” Smart TV: 29.999 TL
Toshiba 43” Android TV: 11.499 TL
Philips LED Smart TV: 8.999 TL
Lenovo Ideaped Slim 3: 8.999 TL
Lenovo Wireless Mouse: 349 TL
Piranha BT Gaming Kulaklık: 349 TL
Piranha Duvar Şarjı: 129 TL
Volta Elektrikli Moped: 33.990 TL
Vestel Elektrikli Araç Şarj İstasyonu: 16.990 TL
Beyaz Eşya ve Ev Gereçleri
SEG 9 kg Çamaşır Makinesi: 11.499 TL
SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi: 10.999 TL
SEG No-Frost Buzdolabı 471 L: 20.999 TL
Samsung Mikrodalga Fırın: 2.999 TL
Kiwi Buharlı Halı Yıkama Makinesi: 4.799 TL
Fantom Dikey Süpürge: 1.599 TL
Arzum Sıcak Hava Fritözü: 1.999 TL
Mutfak Gereçleri
Paşabahçe 3 Katlı Sunumluk: 199 TL
Lava Döküm Basık Tencere: 1.499 TL
Papilla Tava Seti 2’li: 379 TL
English Home Mini Blender Seti: 1.299 TL
French Press: 85 TL
Tekstil ve Moda
Kadın Düğmeli Mont: 479 TL
Kadın Fitilli Pijama Takımı: 379 TL
Erkek Şarpa Sweatshirt: 459 TL
Kadın Dantelli Bralet: 99 TL
Oyuncaklar
Oyuncak Aktiviteli Çalışma Masası: 179 TL
Oyuncak Kasalı Sök Tak Traktör ve Kamyon: 229 TL
Oyuncak Prenses Oyun Evi: 379 TL
Gıda Ürünleri
Beşler Dana Kangal Sucuk: 189 TL
Torku Çikolatalı Süt: 22 TL
Dondurulmuş Piliç Bonfile: 189 TL
Doğadan Bitki Çayı Çeşitleri (18’li): 45 TL
Temizlik ve Kozmetik
Viking Yumuşatıcı Çeşitleri (5 L): 109 TL
Miss Flora Koku Yastığı Çeşitleri (4’lü): 29,50 TL
Kaynak: A101 Resmi Aktüel Kataloğu
Derleme: GazeteOku.com