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A101'e Toshiba, Philips, JVC TV geliyor; A101 9 Ocak aktüel kataloğu süper

A101, 9 Ocak’tan itibaren geçerli olacak Aldın Aldın indirim kataloğunu yayımladı.

A101'e Toshiba, Philips, JVC TV geliyor; A101 9 Ocak aktüel kataloğu süper

Teknolojiden beyaz eşyaya, mutfak gereçlerinden oyuncaklara kadar geniş bir ürün yelpazesi, cazip fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. İşte A101’in bu hafta öne çıkan indirimli ürünleri ve detaylı liste:

Teknoloji ve Elektronik Ürünler

JVC 70” Smart TV: 29.999 TL

Toshiba 43” Android TV: 11.499 TL

Philips LED Smart TV: 8.999 TL

Lenovo Ideaped Slim 3: 8.999 TL

Lenovo Wireless Mouse: 349 TL

Piranha BT Gaming Kulaklık: 349 TL

Piranha Duvar Şarjı: 129 TL

Volta Elektrikli Moped: 33.990 TL

Vestel Elektrikli Araç Şarj İstasyonu: 16.990 TL

Beyaz Eşya ve Ev Gereçleri

SEG 9 kg Çamaşır Makinesi: 11.499 TL

SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi: 10.999 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 471 L: 20.999 TL

Samsung Mikrodalga Fırın: 2.999 TL

Kiwi Buharlı Halı Yıkama Makinesi: 4.799 TL

Fantom Dikey Süpürge: 1.599 TL

Arzum Sıcak Hava Fritözü: 1.999 TL

Mutfak Gereçleri

Paşabahçe 3 Katlı Sunumluk: 199 TL

Lava Döküm Basık Tencere: 1.499 TL

Papilla Tava Seti 2’li: 379 TL

English Home Mini Blender Seti: 1.299 TL

French Press: 85 TL

Tekstil ve Moda

Kadın Düğmeli Mont: 479 TL

Kadın Fitilli Pijama Takımı: 379 TL

Erkek Şarpa Sweatshirt: 459 TL

Kadın Dantelli Bralet: 99 TL

Oyuncaklar

Oyuncak Aktiviteli Çalışma Masası: 179 TL

Oyuncak Kasalı Sök Tak Traktör ve Kamyon: 229 TL

Oyuncak Prenses Oyun Evi: 379 TL

Gıda Ürünleri

Beşler Dana Kangal Sucuk: 189 TL

Torku Çikolatalı Süt: 22 TL

Dondurulmuş Piliç Bonfile: 189 TL

Doğadan Bitki Çayı Çeşitleri (18’li): 45 TL

Temizlik ve Kozmetik

Viking Yumuşatıcı Çeşitleri (5 L): 109 TL

Miss Flora Koku Yastığı Çeşitleri (4’lü): 29,50 TL

Kaynak: A101 Resmi Aktüel Kataloğu

Derleme: GazeteOku.com

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