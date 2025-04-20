A101'e 24 Nisan araba geliyor; 229.990 TL'ye satılacak

Bu haftaki kampanyada yer alan ürünler arasında dikkat çeken üç başlık öne çıkıyor: Volta EV1 elektrikli araç, Oppo A60 akıllı telefon ve TP-Link Tapo güvenlik kamerası.

🚗 Volta EV1 Elektrikli Araç: Şehir İçi Mobiliteye Uygun Alternatif

Kataloğun en çok konuşulan ürünü, şüphesiz Volta’nın EV1 modeli oldu. Şehir içi ulaşımda çevreci bir çözüm sunan bu mini elektrikli araç, 229.990 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Geçtiğimiz yıl piyasaya 169.900 TL civarında çıkan model, zaman içinde artan üretim ve dağıtım maliyetleriyle birlikte yaklaşık 60 bin TL değer kazandı.

Teknik Özellikler:

Azami Hız: 45 km/s

Menzil: 63 km (tam şarjla)

Gösterge Paneli: 4.7 inç TFT

Bağlantı: Bluetooth destekli ses sistemi

Kompakt yapısıyla özellikle dar sokaklar ve kısa mesafeler için tasarlanan EV1, otomobil almakta zorlanan veya düşük maliyetli ulaşım aracı arayan kullanıcılar için cazip bir alternatif sunuyor.

📱 Oppo A60: 8 GB RAM ile Orta Segmentte Güçlü Bir Seçenek

Listede öne çıkan bir diğer ürün, Oppo A60 akıllı telefon. Geniş RAM kapasitesi ve günlük kullanımda sunduğu performansla dikkat çeken model, özellikle orta segmentte fiyat-performans arayan kullanıcıları hedefliyor.

Oppo A60 Teknik Özellikleri:

RAM: 8 GB

Ekran: Geniş ve yüksek çözünürlüklü IPS panel

İşlemci: Orta segmentte dengeli performans sunan yeni nesil çip

Kamera: Çoklu lens sistemi ile gelişmiş fotoğraf deneyimi

Fiyat: A101 kampanyasında piyasa ortalamasının altında

Kullanıcı dostu arayüzü ve Oppo’nun yazılım desteğiyle gelen A60, hem öğrenciler hem de günlük kullanıcılar için ideal bir model olarak öne çıkıyor.

🔒 TP-Link Tapo Güvenlik Kamerası: Ev Güvenliği Elinizin Altında

Güvenlik alanında adını duyurmuş markalardan TP-Link, A101 raflarında Tapo modeliyle yer aldı. Uygun fiyatlı akıllı kamera çözümü arayanlar için tasarlanan bu ürün, uzaktan görüntüleme ve hareket algılama gibi işlevleriyle ev içi güvenliği kolaylaştırıyor.

Öne Çıkan Özellikler:

Wi-Fi bağlantısı

360 derece dönebilen lens

Hareket algılama ve anlık bildirim

Mobil uygulama ile uzaktan kontrol

Evde bebek, yaşlı ya da evcil hayvan bulunan haneler için ideal olan Tapo, kullanıcı dostu arayüzü ve kurulum kolaylığıyla dikkat çekiyor.