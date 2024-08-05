A101'den Şok Kampanya: Altus Klimalar 10.000 TL!

A101, yeni kampanyasıyla dikkat çekiyor. Altus marka klimalar, sadece 10.000 TL fiyatla satışa sunulacak. Arçelik’in alt markası olan Altus, uygun fiyatlı ürünleriyle biliniyor ve bu kampanya kapsamında sunulan klimaların sayısı sınırlı. Bu nedenle, klimaların marketlere geldiği gün sabah erken saatlerde A101 mağazalarına gitmekte fayda var.

Önceki kampanyalarında vantilatörleri uygun fiyatla sunan A101, şimdi bu fırsatı klimalar ile genişletiyor. Sınırlı sayıda bulunan Altus klimaların hızla tükenmesi bekleniyor. Ayrıca, A101 mağazalarında SEG markalı cihazların da satışta olduğu, ancak bu klimaların fiyatlarının Altus kadar uygun olmadığı belirtiliyor. Fırsatları kaçırmamak için en yakın A101'e erken gitmek en iyi strateji olacak.