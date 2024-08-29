A101'den okula dönüş indirimi! Adidas, Puma, Vans ürünleri yarı fiyatına düştü

A101 29 Ağustos 2024 aktüel ürünler kampanyası bugün itibariyle başladı. A101 market bu hafta kırtasiye ürünleri ve okul malzemeleri satışı yapıyor. Türkiye'de satılan birçok markanın yanı sıra dünya devleri de A101 kırtasiye ürünleri indirimlerine dahil oldu. A101'in yeni kataloğu ile Adidas Puma Vans ürünleri indirimli olarak raflara geliyor. Birçok marka ve modelde Ürün satışı yapacak olan A101 markette fiyatlar neredeyse yarıya çekildi. İşte 29 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu okul çantası indirimi…

A101’DEN OKULA DÖNÜŞ FIRSATLARI

A101 aktüel 29 Ağustos 2024 kataloğu ile gelen ürünler bugün itibariyle raflarda yerini aldı. A101 market yeni aktüel listesi içinde kırtasiye ürünleri ve okul malzemeleri satışı yapıyor. A101 marketin yeni kampanyasında birçok Defter kalem silgi kalem kutusu çeşidi indirimli olarak satışa çıkıyor. Ancak Buna ek olarak dünya devi markaların ürünleri de İndirime girmiş durumda. Yeni A101 kataloğu ile bu hafta Adidas Puma ve Vans çanta çeşitleri de indirimli. İşte a101'e gelecek okul çantası çeşitleri:

Adidas ED 5895 sırt çantası 999 TL

Adidas EI 47 62 sırt çantası 999 TL

Adidas IB8646-01 sırt çantası 999 TL

Adidas klasik sırt çantası 499 TL

Vans VN0002TL0991 sırt çantası 699 TL

Vans VNOA7UFNY6T1 sırt çantası 699 TL

Vans VNO4ULTY281 sırt çantası 699 TL

Under Armour 1327792-035 sırt çantası 899 TL

Under Armour 1327792-001 Sırt çantası 899 TL

Vans VNOA4SBKZLF1 sırt çantası 549 TL

Vans VNOA4ULTZL41 Sırt çantası 549 TL

Vans VNOA3UI7ZM01 sırt çantası 549 TL 549 TL

Puma 7339111 sırt çantası 539 TL

Puma 7339108 sırt çantası 539 TL