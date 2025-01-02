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A101'den evine tereyağı yoğurt peynir süt alanlar dikkat! SON DAKİKA duyuruldu

A101, Türkiye'nin önde gelen perakende zincir marketlerinden biri olarak, son dönemde yaşanan fiyat artışlarına karşı vatandaşı rahatlatacak büyük bir indirim kampanyası başlattı.

A101'den evine tereyağı yoğurt peynir süt alanlar dikkat! SON DAKİKA duyuruldu

Süt ve süt ürünlerine yapılan bu indirimler, özellikle evlerine süt, peynir, yoğurt ve tereyağı almak isteyenler için oldukça avantajlı.

A101'in indirimli süt ve süt ürünleri fiyatları şu şekilde:

Birşah Yarım Yağlı 1 lt Süt: 23,50 TL

Birşah 200 ml Çilekli Süt: 9,50 TL

Birşah Yağlı 200 ml Süt: 8,75 TL

Birşah 500 gr Yoğurt: 21,50 TL

Birşah 1 lt Vegan Badem Sütü: 26,50 TL

Birşah 1 lt Laktozsuz Süt: 34,50 TL

Birşah 3 kg Tam Kıvamında Yoğurt: 97,00 TL

Birşah 1 lt Light Süt: 23,50 TL

Birşah 2 kg Yarım Yağlı Yoğurt: 63,20 TL

Birşah 500 gr Orman Meyveli Yoğurt: 34,50 TL

Birşah 900 gr Süzme Yoğurt: 81,00 TL

Birşah 5 kg Az Yağlı Yoğurt: 139,00 TL

Birşah 1.5 kg Kaymaklı Tava Yoğurt: 72,50 TL

Birşah 200 ml Kakaolu Süt: 9,50 TL

Birşah 1.5 kg Tam Kıvamında Yoğurt: 56,00 TL

Birşah 1 lt Pastörize Yağlı Süt: 34,00 TL

Birşah Yağlı 1 lt Süt: 21,00 TL

Bu indirimler, özellikle son zamanlarda artan süt ve süt ürünleri fiyatlarının ardından, bütçesini düşünen vatandaşlar için büyük bir fırsat oluşturuyor. A101, süt, yoğurt, tereyağı gibi temel gıda ürünlerini, uygun fiyatlarla almak isteyenler için oldukça cazip bir seçenek sunuyor. Ancak, stokların sınırlı olduğunu hatırlatarak, fırsatları kaçırmamak için acele etmeniz faydalı olabilir.

Kaynak: A101 Resmi Web Sitesi

Derleme: gazeteoku.com

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