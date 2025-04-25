A101'de indirim fırtınası; 16, 32 ve 40'lı tuvalet kağıdı fiyatı düştü

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💸 Öne Çıkan Tuvalet Kağıdı İndirimleri

Her evin temel ihtiyacı olan tuvalet kağıdında bu hafta öne çıkan markalar ve fiyatları şöyle:

✅ Teno 2 Katlı 16'lı Tuvalet Kağıdı

Fiyat: 77,00 TL

Birim Fiyat: 4,81 TL/adet

Satıcı: A101 +1 satıcı

Uygun fiyatlı ve pratik seçenek arayanlar için ideal.

✅ Solo 2 Katlı 40'lı Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı

Fiyat: 164,00 TL

Birim Fiyat: 4,10 TL/adet

Satıcı: A101 +8 satıcı

Çevreci ve ekonomik bir alternatif.

✅ Maylo 3 Katlı 32'li Tuvalet Kağıdı

Fiyat: 189,00 TL

Birim Fiyat: 5,91 TL/adet

Satıcı: A101 +7 satıcı

Kalite ve yumuşaklık arayanlara birebir.

✅ Familia Plus 40'lı Natural Tuvalet Kağıdı

Fiyat: 239,00 TL

Birim Fiyat: 5,97 TL/adet

Satıcı: A101 +7 satıcı

Aile boyu kullanıma uygun, uzun ömürlü.

✅ Familia 3 Katlı 40'lı Aloe Vera Tuvalet Kağıdı

Fiyat: 187,75 TL

Birim Fiyat: 4,69 TL/adet

Satıcı: A101 +2 satıcı

Cilt dostu ve ferahlatıcı etkili.

✅ Familia Plus 16'lı 3 Katlı Tuvalet Kağıdı

Fiyat: 65,55 TL

Birim Fiyat: 4,10 TL/adet

Satıcı: A101 +3 satıcı

Uygun fiyat ve yüksek kalite dengesi.