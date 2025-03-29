A101'de fiyatı 269 TL'den 199 liraya düştü! Herkes sıraya girdi

Mağaza içinde en az 10 TL’lik alışveriş yapan müşteriler, kasada belirlenen ürünlerde avantajlı fiyatlarla alışveriş yapma fırsatı yakalıyor.

Zincir marketlerde rekabet kızışırken, A101 yine öne çıkarak müşterilerine özel yeni bir indirim kampanyası duyurdu. Mağaza içinde en az 10 TL’lik alışveriş yapan müşteriler, kasada belirlenen ürünlerde avantajlı fiyatlarla alışveriş yapma fırsatı yakalıyor. Bu kampanya, ekonomik dalgalanmaların ve artan enflasyonun tüketici bütçelerini zorladığı günümüzde, ucuz alışveriş imkânını artırmayı hedefliyor.

Kampanya Detayları

A101, kasa arkası indirimli ürünler için yeni fırsatlarını aşağıdaki gibi duyurdu:

Kampanya Kapsamı:

Mağaza içi alışveriş tutarı en az 10 TL olan müşteriler, kasada belirlenen ürünlerde indirim avantajı elde edecek.

Örnek Ürün İndirimleri:

Namet Dana Mangal Sucuk 350 G:

Eski Fiyat: ₺209,00

İndirimli Fiyat: ₺175,00 (%19 indirim)

Birşah Yarım Yağlı Süt 1 L:

Eski Fiyat: ₺31,00

İndirimli Fiyat: ₺25,00 (%15 indirim)

Sütaş Beyaz Peynir 700 G:

Eski Fiyat: ₺175,00

İndirimli Fiyat: ₺149,00 (%26 indirim)

Muratbey Kaşar Peyniri 500 G:

Eski Fiyat: ₺269,00

İndirimli Fiyat: ₺199,00 (%14 indirim)

Diğer pek çok ürün, benzer oranlarda indirim fırsatları ile raflarda yer alıyor.