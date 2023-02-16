GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

A101’de bugün temizlik ürünlerinin günü! Olmazsa olmaz ürünlerde olağanüstü indirimler!

A101’de bugün temizlik ürünlerinin günü! Olmazsa olmaz ev ürünlerinde olağanüstü bir indirim! A101 indirimli ürünlerin detayları...

A101’de bugün temizlik ürünlerinin günü! Olmazsa olmaz ürünlerde olağanüstü indirimler!

Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden birisi olan A101’de her haftanın perşembe günü bambaşka ürünlerde indirimler yapılıyor. Gelen çeşitli aktüel ürünlerde birçok insan uygun fiyatlarla ihtiyaçlarını karşılıyor. İşte bugünün A101 indirimli ürünleri...  


16 Şubat A101 indirimli ürünler 


40T5300 Samsung Full HD Smart TV fiyatı yalnızca 8.899 TL 
Cep telefonu 2022 model Reeder P13 Blue Max L fiyatı 2.599 TL 
Elton 32 ekran Uydu Alıcılı Led TV fiyatı sadece ve sadece 2.199 TL 
Harici Hard Disk WD 2 TB 1.199 TL 
Piranha araç tipi el süpürgesi fiyatı 149 Tl 
Piranha Araç şarjı 18 W fiyatı 79,95 TL. 
Telefon tutucu, mıknatıslı 17.95 TL  
Piranha telefon tutucu çeşitleri 34.95 TL 
Sensörlü şarj cihazı ve telefon tutucu Piranha 99.95 TL. 


A101 beyaz eşya fiyatları 


Buzdolabı SEG SRF 2832 fiyatı sadece 4.999 TL 
5 kilo SEG marka çamaşır makinesi 4.199 TL 
6 programlı SEG marka bulaşık makinesi fiyatı 5.099 TL 
Su artırma cihazı Hyundai EC-107 alkali detox 7 fiyatı sadece 1.999 TL 


A101 temizlik ürünleri fiyatları 


Soffie bebek bezi çeşitleri fiyatı sadece 189 TL 
Çamaşır suyu Hypo markasının 4 kilosunun fiyatı 33.95 TL 
12 kiloluk Ariel marka toz deterjan fiyatı yalnızca 219.90 TL. 
Ultra çamaşır suyu 750 ml çeşitlerinde ise fiyat 16.95 TL. 
Yumuşatıcı çeşitlerinde Moon marka fiyatı sadece 22.50 TL 
Gece pedi 20’li fiyatı yalnızca 19.90 TL. 
14’lü Derby Lady çift bıçaklı tıraş bıçağı fiyatı ise 39.95 TL 
Derby tıraş sonrası kolonyasının 250 ml fiyatı 24.95 TL. 

ÇOK OKUNAN HABERLER
3000 TL bayram ikramiyesi tarihi belli oldu! Emekliler çifte bayram yapacak, herkese ödenecek 3000 TL bayram ikramiyesi tarihi belli oldu! Emekliler çifte bayram yapacak, herkese ödenecek
PTT annelere nakit destek ödeyecek! Ev Hanımlarına devlet desteği için şartlar açıklandı PTT annelere nakit destek ödeyecek! Ev Hanımlarına devlet desteği için şartlar açıklandı
Doların 14 gün sonra geleceği rakam belli oldu! Resmen uçacak, 1 Dolar 25 TL'ye yükselecek Doların 14 gün sonra geleceği rakam belli oldu! Resmen uçacak, 1 Dolar 25 TL'ye yükselecek
2.750 TL nakit yardım için başvuru formu yayınlandı! Aile Bakanlığı PTT üzerinden ödeme yapacak 2.750 TL nakit yardım için başvuru formu yayınlandı! Aile Bakanlığı PTT üzerinden ödeme yapacak
Akaryakıt fiyatları sağ gösterip sol vurdu! LPG, benzin, otogaz fiyatları gelen indirimle şaşırttı Akaryakıt fiyatları sağ gösterip sol vurdu! LPG, benzin, otogaz fiyatları gelen indirimle şaşırttı
Garanti BBVA'dan emekliye akşam müjdesi! O ödemeler güncellendi, başvuru için acele edin Garanti BBVA'dan emekliye akşam müjdesi! O ödemeler güncellendi, başvuru için acele edin
SON HABERLER
Bu markete gidenler filesini dolduracak! İndirim çılgınlığı başladı, Ayçiçek yağı, toz şeker, çay, bakliyat hepsi düştü Bu markete gidenler filesini dolduracak! İndirim çılgınlığı başladı, Ayçiçek yağı, toz şeker, çay, bakliyat hepsi düştü
13.5 milyon emekli sevinçten uçacak! Haber az önce geldi, en düşük ek ödeme 8500 TL oldu 13.5 milyon emekli sevinçten uçacak! Haber az önce geldi, en düşük ek ödeme 8500 TL oldu
Asgari ücretli, emekli, işsiz herkes alacak! 3 ay geri ödemesiz 100.000 TL nakdi destek veriliyor Asgari ücretli, emekli, işsiz herkes alacak! 3 ay geri ödemesiz 100.000 TL nakdi destek veriliyor
Akaryakıt fiyatları sağ gösterip sol vurdu! LPG, benzin, otogaz fiyatları gelen indirimle şaşırttı Akaryakıt fiyatları sağ gösterip sol vurdu! LPG, benzin, otogaz fiyatları gelen indirimle şaşırttı
A101’de bugün temizlik ürünlerinin günü! Olmazsa olmaz ürünlerde olağanüstü indirimler! A101’de bugün temizlik ürünlerinin günü! Olmazsa olmaz ürünlerde olağanüstü indirimler!
10.000 TL yardım ödemelerinizi alabilirsiniz! Yardım kimlere verilecek? 10.000 TL ödeme başvuruları 10.000 TL yardım ödemelerinizi alabilirsiniz! Yardım kimlere verilecek? 10.000 TL ödeme başvuruları
Başvurular CİMER'den başladı! Devlet hane başına 15.000 TL taşınma yardımı veriyor Başvurular CİMER'den başladı! Devlet hane başına 15.000 TL taşınma yardımı veriyor
81 ilde Vakıflar Genel Müdürlüğü Yardımı! Gıda yardımı başvuru formu 81 ilde Vakıflar Genel Müdürlüğü Yardımı! Gıda yardımı başvuru formu