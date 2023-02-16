A101’de bugün temizlik ürünlerinin günü! Olmazsa olmaz ürünlerde olağanüstü indirimler!

Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden birisi olan A101’de her haftanın perşembe günü bambaşka ürünlerde indirimler yapılıyor. Gelen çeşitli aktüel ürünlerde birçok insan uygun fiyatlarla ihtiyaçlarını karşılıyor. İşte bugünün A101 indirimli ürünleri...



16 Şubat A101 indirimli ürünler



40T5300 Samsung Full HD Smart TV fiyatı yalnızca 8.899 TL

Cep telefonu 2022 model Reeder P13 Blue Max L fiyatı 2.599 TL

Elton 32 ekran Uydu Alıcılı Led TV fiyatı sadece ve sadece 2.199 TL

Harici Hard Disk WD 2 TB 1.199 TL

Piranha araç tipi el süpürgesi fiyatı 149 Tl

Piranha Araç şarjı 18 W fiyatı 79,95 TL.

Telefon tutucu, mıknatıslı 17.95 TL

Piranha telefon tutucu çeşitleri 34.95 TL

Sensörlü şarj cihazı ve telefon tutucu Piranha 99.95 TL.



A101 beyaz eşya fiyatları



Buzdolabı SEG SRF 2832 fiyatı sadece 4.999 TL

5 kilo SEG marka çamaşır makinesi 4.199 TL

6 programlı SEG marka bulaşık makinesi fiyatı 5.099 TL

Su artırma cihazı Hyundai EC-107 alkali detox 7 fiyatı sadece 1.999 TL



A101 temizlik ürünleri fiyatları



Soffie bebek bezi çeşitleri fiyatı sadece 189 TL

Çamaşır suyu Hypo markasının 4 kilosunun fiyatı 33.95 TL

12 kiloluk Ariel marka toz deterjan fiyatı yalnızca 219.90 TL.

Ultra çamaşır suyu 750 ml çeşitlerinde ise fiyat 16.95 TL.

Yumuşatıcı çeşitlerinde Moon marka fiyatı sadece 22.50 TL

Gece pedi 20’li fiyatı yalnızca 19.90 TL.

14’lü Derby Lady çift bıçaklı tıraş bıçağı fiyatı ise 39.95 TL

Derby tıraş sonrası kolonyasının 250 ml fiyatı 24.95 TL.