A101'de Bugün Ayçiçek Yağı İndirimi Var! En Ucuz Ayçiçek Yağını Almak İçin Kuyruğa Girin

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan a101'de kampanyalar aralıksız olarak sürüyor. A101 market haftanın indirim listesini Bugün itibarıyla duyurdu. A101 16 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu ile gelecek indirimli ürünlerin fiyat listesi bir yandan açıklanırken bir yandan da bugün dev ayçiçek yağı indirimi başladı. Ucuz ayçiçek yağı almak isteyenler bu fırsatı kaçırmasın çünkü en ekonomik fiyatlar a101'de sizi bekliyor. Peki, A101 ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? A101 ayçiçek yağı fiyat listesi ve detaylar haberimizde…

A101 markete, kampanyaları nedeniyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Her hafta ekonomik ve kaliteli ürünlerini tüketicilere sunmayı durduran ünlü marketler zincirinde bu haftanın indirimli fiyat listesi de açıklandı. a101'de bu hafta başta ayçiçek yağı olmak üzere birçok üründe dev indirim var. 16 Mart A101 kataloğu ile gelecek indirimli ürünler belli olurken bugün itibariyle de büyük ayçiçek yağı kampanyası başladı. Peki, a101'de hangi ürünler indiriminde? A101 ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?

A101'DE RAMAZAN İNDİRİMİ ERKEN BAŞLADI

A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu ile Ramazan'a özel Ürünler geldi. Ramazan ayı alışverişine çıkmak isteyenler a101'in indirim listesine bakmadan karar vermesin. A101 ramazan indirimi şöyle:

Ovadan gönen baldo pirinç 37.75 TL

Öncü domates salçası 99.90 TL

Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 99 TL

Komili ayçiçek yağı 147 TL

Pınar aç bitir hindi kokteyl sosis 18.75 TL

Kekspır çilekli rulo kek 13.50 TL

Birşah yarım yağlı homojenize yoğurt 35 TL

Birşah süt 17.50 TL

Pril bulaşık deterjanı 79.90 TL

Tursil toz deterjan 124.90 TL

Fairy platinım plus bulaşık makinesi tableti 114.90 TL

Mcvities kreamlı bisküvi 18 TL

A101 AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI NE KADAR?

A101'de bu hafta ayçiçek yağı indirimi de var. Çok hesaplı fiyatları ile dikkatleri üzerine toplayan ünlü marketler zincirinde ayçiçek yağı fiyatları çok ucuz. A101 market güncel ayçiçek yağı fiyatları şöyle:

Vera Ayçiçek Yağı 1 L ₺37,50

Biryağ Ayçiçek Yağı 1 L ₺42,25

Yudum Ayçiçek Yağı 1,25 L ₺57,95

Yudum Ayçiçek Yağı 1,25 L 2 adet ₺115,90

Biryağ Ayçiçek Yağı 2 L ₺73,00

Komili Ayçiçek Yağı 2 L ₺73,00

Vera Ayçiçek Yağı 2 L ₺69,00

Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 L ₺153,00

Komili Ayçiçek Yağı 5 L ₺155,00 ₺147,00

Ayçiçek Yağı 1 L Komili ₺42,25

Sırma Ayçiçek Yağı 2 L ₺73,00

Sırma Ayçiçek Yağı 1 L ₺42,25

Safya Ayçiçek Yağı 3 L ₺99,90

Yudum Ayçiçek Yağı 1 L ₺48,50

Dare Ayçiçek Yağı 3 L ₺99,90

Dare Ayçiçek Yağı 3 L ₺134,00

Vera Ayçiçek Yağı Pet 5 L ₺149,00 ₺134,00

Vera Ayçiçek Yağı Pet 5 L ₺134,00

Yudum Kavanoz Ayçiçek Yağı 4,5 L ₺153,00