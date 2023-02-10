A101'de 17 Şubat tarihine kadar geçerli! 10'lu ve 7'li hijyenik ped 21 TL, 5.5 kg toz deterjan 132 TL. - Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan A101, peş peşe indirimli ürünlerini yayınlamaya tüketicileri hesaplı fiyatlarla buluşturmaya devam ediyor. A101 marketin 17 Şubat tarihine kadar geçerli yeni indirimleri belli oldu. Birbirinden hesaplı ürünleriyle müşterilerinin yüzünü güldüren ünlü marketler zincirinde birlikten berekete kampanyası başladı. Kampanya kapsamında yüzlerce çeşit üründe dev indirim var. temel gıda ürünleri, hijyen ürünleri ve daha birçok ürün a101'de çok ucuz. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli fiyat listesi…

A101 aktüel ürünler kataloğu ile milyonlarca tüketicinin yüzünü güldürmeyi sürdürüyor. Her hafta görülmemiş eşi benzeri olmayan kampanyaları ile tüketiciye hizmet veren ünlü marketler zincirinde haftanın indirim fırsatlarının yanı sıra birlikten berekete kampanyası ile gelen ürünlerde belli oldu. 17 Şubat tarihine kadar Türkiye genelinde bulunan bütün A101 marketlerde geçerli Bu indirimde Yok yok. Peki, A101'de neler var? A101 kataloğu ile neler geliyor? A101 birlikten berekete kampanyasındaki indirimli ürünler haberimizde…

A101'DE 17 ŞUBAT'A KADAR GEÇERLİ İNDİRİMLER

A101 kataloğu ile 17 Şubat tarihine kadar geçerli olan indirimli ürünler belli oldu. Bu kampanya A101 marketin yayınladığı aktüel ürünler kampanyasından ayrı olarak başlıyor. Birlikten berekete kampanyasında yer alan indirimli ürünler şöyle:

“Birşah tam kıvamında yoğurt 63 TL, Birşah yoğurt 3 kg 62 TL, Galle karışık turşu 14 TL, Öncü biber salçası çeşitleri 126.50 TL, Sana klasik margarin 9.90 TL, Berona makarna çeşitleri 8 TL, Balye çiçek balı 67 TL, Galle beyaz sirke 17 TL, Balye çam balı 46.50 TL, Brid hepsi 1 arada bulaşık makinesi tableti 50’li 49.50 TL, Mendiva ıslak havlu 18.50 TL, Dorbi hamur kabartma tozu 7.25 TL, Nimet dondurulmuş patates 28.50 TL, Kızılay maden suyu 23.50 TL”

A101'DE BU HAFTA NELER VAR?

Temel gıda ürünlerinden hijyen ürünlerine kadar bu hafta a101'de her şeyde indirim var. 17 Şubat tarihine kadar A101 market raflarında bulabileceğiniz ürünlerin devamı şöyle:

“Çokça ketçap çeşitleri 26 TL, Berona makarna çeşitleri 6.90 TL, Vera paket margarin 9.25 TL, Çokca acı / tatlı biber salçası 49.90 TL, Çokça mayonez 42.50 TL, Çokça domates salçası 34 TL. Yöremce beyaz nohut 41 TL, Yöremce koçbaşı nohut 31.25 TL, Yöremce dermason fasulye 35.50 TL, Yöremce yerli kırmızı mercimek 24 TL, Yöremce iri dermason fasulye 42 TL, Yöremce yeşil mercimek 27 TL, Yöremce kırmızı top tane mercimek 22 TL.”

TEMİZLİK VE HİJYEN ÜRÜNLERİNDE İNDİRİM A101'DE

A101 marketin bu haftaki kampanyasında öne çıkan en önemli ürünler arasında temizlik ve hijyen ürünleri de yer alıyor. toz deterjan çeşitleri, hijyenik ve çeşitleri ve daha nicesi A101 kataloğu ile çok hesaplı fiyatlarla sizlere sunuluyor. A101 aktüel kataloğu ile gelen indirimli ürünlerin listesinde şu ürünler bulunuyor;

“Molped hijyenik ped normal 21 TL, Molped hijyenik ped gece 21 TL, Çiçeğim kireç çözücü 14 TL, Omo toz deterjan 132.50 TL, Çiçeğim çamaşır suyu 20.50 TL. Vince Antep fıstıklı çikolata 11.25 TL, Vince bitter çikolata 8.25 TL, Vince fındıklı çikolata 9.25 TL, Vince sütlü çikolata 7.75 TL, Dorbi krem şanti 13 TL, Yeğenler buğday unu 22.25 TL, Dorbi kakao 5 TL”.