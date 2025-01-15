A101 yarın indirimin katmerlisini yapıyor; Piyasanın yarı fiyatına motosiklet

16 Ocak’ta başlayacak olan kampanyalar, son dönemde teknoloji tutkunlarının yüzünü güldürecek.
Kaçırılmayacak Motosiklet Fırsatı: REVOLT RS6 125 CC
Motorlu taşıt kullanıcıları için umut ışığı olacak bir fırsat! REVOLT RS6 125 CC Benzinli Motosiklet, yalnızca 46.990 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Hem şehir içi hem de uzun yol kullanımları için ideal olan bu motosiklet, uygun fiyatıyla rekabet yaratıyor.
Büyük Ekranlı Televizyonlarda İddialı Fiyatlar
A101, üstün görüntü kalitesine sahip yeni nesil televizyonları avantajlı fiyatlarla sunuyor:
PHILIPS 65PUS7009/62 65” 4K Ultra HD Smart LED TV: 29.999 TL
HI-LEVEL 40HRT900 40” FHD Smart TV: 6.999 TL
HI-LEVEL 32HRT900 32” HD Ready Smart TV: 4.999 TL
Televizyonlar, geniş ekran ve akıllı özellikleriyle seyir keyfini bir üst seviyeye taşıyor.
Bütçe Dostu Beyaz Eşyalar
A101, beyaz eşya arayışında olanlar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Özellikle enerji verimliliğiyle ön plana çıkan ürünler şu fiyatlarla satışta:
SEG CM1012 INV 10 Kg Çamaşır Makinesi: 12.999 TL
SEG NF 4631 No-Frost Buzdolabı: 15.999 TL
SEG KM 9000 Kurutma Makinesi: 13.999 TL
SEG Mekanik Silindirik Termosifon 65 L: 5.499 TL
Küçük Ev Aletleri ve Kişisel Bakım Ürünleri
Evlerin olmazsa olmazları uygun fiyatlarıyla mağaza raflarında:
ARZUM Eco Panini Izgara ve Tost Makinesi: 1.999 TL
FLAVEL FLV 140 Çay Makinesi: 1.199 TL
SINBO SHB-3186 5 Fonksiyonlu El Blender Seti: 1.099 TL
FLAVEL FLV 190 Stick 2in1 Dik Süpürge: 1.099 TL
Kişisel bakımına özen gösterenlere özel ürünler de mağazalarda yer alıyor:
KIWI KFM-8636 Ayak Masaj Aleti: 799 TL
KIWI KEP-6834 IPL Tüy Alma Cihazı: 2.199 TL
GOLDMASTER Stil GM-7135 Saç ve Sakal Şekillendirme Makinesi: 439 TL
PIERRE CARDIN Saç Maşası: 499 TL
Müzik Tutkunlarına Özel Seçenekler
A101, müzikseverlere özel ürünlerle bu hafta da fark yaratıyor:
JWIN JDD-507T Tabureli Dijital Bateri Seti: 5.999 TL
JWIN MK-1261B 61 Tuşlu Org: 799 TL
JWIN SDP-110 88 Tuşlu Çekiç Aksiyonlu Dijital Piyano: 9.999 TL