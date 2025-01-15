A101 yarın indirimin katmerlisini yapıyor; Piyasanın yarı fiyatına motosiklet

16 Ocak’ta başlayacak olan kampanyalar, son dönemde teknoloji tutkunlarının yüzünü güldürecek.

Kaçırılmayacak Motosiklet Fırsatı: REVOLT RS6 125 CC

Motorlu taşıt kullanıcıları için umut ışığı olacak bir fırsat! REVOLT RS6 125 CC Benzinli Motosiklet, yalnızca 46.990 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Hem şehir içi hem de uzun yol kullanımları için ideal olan bu motosiklet, uygun fiyatıyla rekabet yaratıyor.

Büyük Ekranlı Televizyonlarda İddialı Fiyatlar

A101, üstün görüntü kalitesine sahip yeni nesil televizyonları avantajlı fiyatlarla sunuyor:

PHILIPS 65PUS7009/62 65” 4K Ultra HD Smart LED TV: 29.999 TL

HI-LEVEL 40HRT900 40” FHD Smart TV: 6.999 TL

HI-LEVEL 32HRT900 32” HD Ready Smart TV: 4.999 TL

Televizyonlar, geniş ekran ve akıllı özellikleriyle seyir keyfini bir üst seviyeye taşıyor.

Bütçe Dostu Beyaz Eşyalar

A101, beyaz eşya arayışında olanlar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Özellikle enerji verimliliğiyle ön plana çıkan ürünler şu fiyatlarla satışta:

SEG CM1012 INV 10 Kg Çamaşır Makinesi: 12.999 TL

SEG NF 4631 No-Frost Buzdolabı: 15.999 TL

SEG KM 9000 Kurutma Makinesi: 13.999 TL

SEG Mekanik Silindirik Termosifon 65 L: 5.499 TL

Küçük Ev Aletleri ve Kişisel Bakım Ürünleri

Evlerin olmazsa olmazları uygun fiyatlarıyla mağaza raflarında:

ARZUM Eco Panini Izgara ve Tost Makinesi: 1.999 TL

FLAVEL FLV 140 Çay Makinesi: 1.199 TL

SINBO SHB-3186 5 Fonksiyonlu El Blender Seti: 1.099 TL

FLAVEL FLV 190 Stick 2in1 Dik Süpürge: 1.099 TL

Kişisel bakımına özen gösterenlere özel ürünler de mağazalarda yer alıyor:

KIWI KFM-8636 Ayak Masaj Aleti: 799 TL

KIWI KEP-6834 IPL Tüy Alma Cihazı: 2.199 TL

GOLDMASTER Stil GM-7135 Saç ve Sakal Şekillendirme Makinesi: 439 TL

PIERRE CARDIN Saç Maşası: 499 TL

Müzik Tutkunlarına Özel Seçenekler

A101, müzikseverlere özel ürünlerle bu hafta da fark yaratıyor:

JWIN JDD-507T Tabureli Dijital Bateri Seti: 5.999 TL

JWIN MK-1261B 61 Tuşlu Org: 799 TL

JWIN SDP-110 88 Tuşlu Çekiç Aksiyonlu Dijital Piyano: 9.999 TL