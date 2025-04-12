A101 ve BİM'den tereyağı yoğurt peynir süt alıyorsanız bakın

İşte güncel fiyatlar ve kampanya detayları:
BİM'de Süt ve Süt Ürünleri Fiyatları
Yoğurt Çeşitleri:
Dost Homojenize Yoğurt 5 kg → 149 TL (kg başı 29,80 TL)
Dost Yarım Yağlı Yoğurt 2.5 kg → 89,50 TL (kg başı 35,80 TL)
Dost Kova Süzme Yoğurt 900 gr → 94,50 TL (kg başı 105 TL)
Meyveli yoğurtlar (500 gr) → 42,50 TL (çilek, kayısı, şeftali)
Süt Çeşitleri:
Dost Yarım Yağlı Süt 1 lt → 26,75 TL
Dost Laktozsuz Süt 1 lt → 39,75 TL
Dost Çilekli/Muz Aromalı Süt 1.5 lt → 10,75 TL (litre başı 7,17 TL)
Tereyağı:
Pervin Tereyağı 1 kg → 349 TL
A101'de Süt ve Süt Ürünleri Fiyatları
Süt Çeşitleri:
Birşah Yağlı Süt 1 lt → 26,75 TL
Birşah Laktozsuz Süt 1 lt → 34,50 TL (Ocak 2025 kampanyası, stoklarla sınırlı)
Tereyağı Çeşitleri:
Milkten Donuk Tereyağı 4x100 gr → 39 TL (kg başı 97,50 TL)
Milkten Tuzlu Tereyağı 750 gr → 315 TL (kg başı 420 TL)
Milkten Rulo Tereyağı 500 gr → 159 TL (kg başı 318 TL)
Yoğurt:
Birşah 5 kg Az Yağlı Yoğurt → 139 TL (Ocak 2025 kampanyası
Peynir Fiyatları (Sınırlı Bilgi)
BİM'de Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr → 249 TL
A101'de Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 gr → 99 TL
Daha detaylı bilgi için marketlerin resmi sitelerini veya haftalık broşürlerini inceleyebilirsiniz.