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A101 ve BİM'den tereyağı yoğurt peynir süt alıyorsanız bakın

2025 Nisan ayında A101 ve BİM marketlerinde süt ürünleri ve tereyağı fiyatları, ekonomik alışveriş yapmak isteyenler için dikkat çeken indirimlerle gündemde.

A101 ve BİM'den tereyağı yoğurt peynir süt alıyorsanız bakın

İşte güncel fiyatlar ve kampanya detayları:

BİM'de Süt ve Süt Ürünleri Fiyatları

Yoğurt Çeşitleri:

Dost Homojenize Yoğurt 5 kg → 149 TL (kg başı 29,80 TL)

Dost Yarım Yağlı Yoğurt 2.5 kg → 89,50 TL (kg başı 35,80 TL)

Dost Kova Süzme Yoğurt 900 gr → 94,50 TL (kg başı 105 TL)

Meyveli yoğurtlar (500 gr) → 42,50 TL (çilek, kayısı, şeftali)

Süt Çeşitleri:

Dost Yarım Yağlı Süt 1 lt → 26,75 TL

Dost Laktozsuz Süt 1 lt → 39,75 TL

Dost Çilekli/Muz Aromalı Süt 1.5 lt → 10,75 TL (litre başı 7,17 TL)


Tereyağı:

Pervin Tereyağı 1 kg → 349 TL


A101'de Süt ve Süt Ürünleri Fiyatları

Süt Çeşitleri:

Birşah Yağlı Süt 1 lt → 26,75 TL

Birşah Laktozsuz Süt 1 lt → 34,50 TL (Ocak 2025 kampanyası, stoklarla sınırlı)

Tereyağı Çeşitleri:

Milkten Donuk Tereyağı 4x100 gr → 39 TL (kg başı 97,50 TL)

Milkten Tuzlu Tereyağı 750 gr → 315 TL (kg başı 420 TL)

Milkten Rulo Tereyağı 500 gr → 159 TL (kg başı 318 TL)

Yoğurt:

Birşah 5 kg Az Yağlı Yoğurt → 139 TL (Ocak 2025 kampanyası

Peynir Fiyatları (Sınırlı Bilgi)

BİM'de Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr → 249 TL

A101'de Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 gr → 99 TL

Daha detaylı bilgi için marketlerin resmi sitelerini veya haftalık broşürlerini inceleyebilirsiniz.

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