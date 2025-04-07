A101 ve BİM marketten tereyağı yoğurt peynir süt alanlar dikkat

Tereyağı, yoğurt, peynir ve süt gibi temel gıda ürünlerinde uygulanan avantajlı fiyatlar, bütçe dostu alışverişin kapılarını aralarken, tüketiciler de ihtiyaçlarına en uygun seçenekleri kolayca yakalayabilir.

BİM’de Süt Ürünleri ve İndirim Fırsatları

BİM, özellikle Dost markası altında geniş bir süt ürünleri yelpazesi sunuyor. Kampanyaya dahil ürünlerin detaylı fiyatları ise şu şekilde:

Yoğurt Ürünleri:

Dost Homojenize Yoğurt 500 gr: 24,75 TL (49,50 TL/kg)

Dost Homojenize Yoğurt 3 kg: 125,00 TL (41,67 TL/kg)

Dost Homojenize Yoğurt 1.5 kg: 59,00 TL (39,33 TL/kg)

Dost Homojenize Yoğurt 5 kg: 149,00 TL (29,80 TL/kg)

Dost Yarım Yağlı Yoğurt 1.5 kg: 56,50 TL (37,67 TL/kg)

Dost Yarım Yağlı Yoğurt 2.5 kg: 89,50 TL (35,80 TL/kg)

Dost Kova Süzme Yoğurt 900 gr: 94,50 TL (105,00 TL/kg)

Meyveli ve karma çeşitlerde de uygun fiyat seçenekleri dikkat çekiyor.

Süt Ürünleri:

Dost Yarım Yağlı Süt 1 Litre: 26,75 TL

Dost Altın Tam Yağlı Pastörize Süt 1 Litre: 32,50 TL

Dost Kakao Aromalı Süt 200 ml: 10,75 TL

Dost Pastörize Günlük Süt 1 Litre: 31,50 TL

Dost Çocuk Devam Sütü 500 ml: 28,25 TL

Dost Çilekli & Muz Aromalı Süt 1.5 Litre: Yaklaşık 10,75 TL (litre başı yaklaşık 7,17 TL)

Dost Laktozsuz Süt 1 Litre: 39,75 TL

Tereyağı:

Pervin Tereyağı 1 Kg: 349,00 TL

Bu fiyatlarla BİM, özellikle geniş ailelerin ve ekonomik alışverişi tercih eden tüketicilerin ilgisini çekiyor.

A101’de Süt Ürünleri ve Fırsat Seçenekleri

A101, süt ürünleri kategorisinde kendi markasıyla tüketicilere benzer avantajlar sunuyor. Kampanya kapsamında öne çıkan ürünler şu şekilde:

Süt Ürünleri:

Birşah Yağlı Süt 1 Litre: 26,75 TL

Tereyağı Çeşitleri:

Milkten Donuk Tereyağı 4×100 gr: 39,00 TL (kg başına 97,50 TL)

Milkten Rulo Tereyağı 500 gr: 159,00 TL (kg başına 318,00 TL)

Milkten Tuzlu Tereyağı 950 gr: 399,50 TL (kg başına 420,53 TL)

Milkten Tereyağı 250 gr: 96,50 TL (kg başına 386,00 TL)

Milkten Tuzlu Tereyağı 750 gr: 315,00 TL (kg başına 420,00 TL)

Milkten Tereyağı 500 gr: 175,00 TL (kg başına 350,00 TL)

Milkten Tereyağı 1 Kg: 349,00 TL

Kampanyaların Değerlendirilmesi

Her iki market de 7 Nisan 2025 itibarıyla geçerli olan bu kampanyalarla, hem kaliteli hem de hesaplı alışveriş imkânı sağlıyor. Tüketiciler; marketlerin broşür veya mobil uygulamalarını inceleyerek, stoklarla sınırlı bu fırsatlardan yararlanabilir. Ürün çeşitliliği ve uygun fiyat politikası, özellikle temel gıda alışverişinde tasarruf yapmak isteyenler için önemli bir avantaj oluşturuyor.

Kaynak: Bu hafta A101 ve BİM’deki avantajlı süt ürünleri kampanyalarını kaçırmamak için yerel marketlerin güncel kataloglarını takip etmeniz önerilir.