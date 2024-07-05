A101 Temmuz 2024 İndirimli Ürünler Kataloğu ve Fiyatları

A101 marketleri, Temmuz ayının ilk günlerinde yayınladığı yeni katalog ile müşterilerine çeşitli indirimli ürünler sunmaya hazırlanıyor. 6 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak bu özel kampanyada, birçok temel gıda ve ev ürünü uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

A101 Temmuz 2024 İndirimli Ürünler Listesi ve Fiyatları

A101'in yeni kataloğunda yer alan bazı önemli ürünler ve fiyatları şu şekildedir:

Ünal Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr – 159 TL

Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 1,5 Kg – 49,50 TL

Doğuş Rize Çayı 1 Kg – 109,90 TL

Aras / Nar / Irmak / Balküpü Toz Şeker 5 Kg – 99 TL

Şahin Çemeni Sıyrılmış Dana Pastırma 80 gr – 30,50 TL

Piliç Döner Çeşitleri 200 gr – 39,90 TL

Çokça Domates Salçası 830 gr – 30,50 TL

Zeo Siyah Zeytin 2 Kg – 210 TL

Eti Burçak Buğdaylı Bisküvi 3×131 gr – 29,90 TL

Çerezya Yerli Dakota Çekirdek 400 gr – 31,90 TL

Solo Bambu Katkılı Kağıt Havlu 12'li – 119,95 TL

Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 32'li – 179,95 TL

Pantene Şampuan Çeşitleri 350 ml – 79,90 TL

Fairy Bulaşık Deterjanı 2600 ml – 139,90 TL

Bu ürünler ve fiyatları, A101 marketlerinde 6 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Müşteriler, bu tarihten itibaren A101 mağazalarında bu ürünlere uygun fiyatlarla ulaşabileceklerdir.

A101'in sunduğu bu indirimli ürünlerle ilgili daha fazla detay ve güncellemeler için A101 mağazalarının resmi internet sitesi veya sosyal medya hesapları takip edilebilir.