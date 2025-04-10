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A101, ŞOK, Carrefoursa, Tarım Kredi güncel çay fiyat listesi...

Çay, Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olarak, her gün sofralarımızda yerini alıyor.

A101, ŞOK, Carrefoursa, Tarım Kredi güncel çay fiyat listesi...

Çayın kaliteli ve uygun fiyatlı seçeneklerini araştıranlar için, marketlerdeki çay fiyatlarını derledik. 2025 yılı itibarıyla farklı markaların çay fiyatları aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

Ofçay 1000 gr Tiryaki Dökme Çay

Satıcı: Carrefoursa

Fiyat: 191,50 TL

Kg Fiyatı: 191,50 TL/kg

Ofçay’ın dökme çayı, lezzeti ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Carrefoursa'da bulabileceğiniz bu ürünü, en iyi fiyatla alabilirsiniz.

Çaykur 500 gr 42 No’lu Tirebolu Çay

Satıcı: Şok

Fiyat: 79,90 TL

Kg Fiyatı: 159,80 TL/kg

Çaykur’un ünlü Tirebolu Çayı, 500 gr’lık paketlerde sunuluyor ve lezzetiyle biliniyor. Şok markette uygun fiyatlarla bulunabiliyor.

Lipton Yellow Label 1 kg Çay

Satıcı: Tarım Kredi Kooperatifi

Fiyat: 169,50 TL

Kg Fiyatı: 169,50 TL/kg

Lipton Yellow Label, özellikle yoğun aroma sevenler için popüler bir tercih. Tarım Kredi Kooperatifi'nde bu çayı kolayca bulabilirsiniz.

Çaykur Tiryaki 1 kg Çay

Satıcı: A101

Fiyat: 199,95 TL

Kg Fiyatı: 199,95 TL/kg

Çaykur’un Tiryaki markalı çayı, yoğun ve kaliteli lezzetiyle tanınıyor. A101’de uygun fiyatla satışta.

Çay Fiyatları ve Ürün Seçenekleri İçin Detaylı İnceleme

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