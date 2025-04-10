A101, ŞOK, Carrefoursa, Tarım Kredi güncel çay fiyat listesi...

Çayın kaliteli ve uygun fiyatlı seçeneklerini araştıranlar için, marketlerdeki çay fiyatlarını derledik. 2025 yılı itibarıyla farklı markaların çay fiyatları aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

Ofçay 1000 gr Tiryaki Dökme Çay

Satıcı: Carrefoursa

Fiyat: 191,50 TL

Kg Fiyatı: 191,50 TL/kg

Ofçay’ın dökme çayı, lezzeti ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Carrefoursa'da bulabileceğiniz bu ürünü, en iyi fiyatla alabilirsiniz.

Çaykur 500 gr 42 No’lu Tirebolu Çay

Satıcı: Şok

Fiyat: 79,90 TL

Kg Fiyatı: 159,80 TL/kg

Çaykur’un ünlü Tirebolu Çayı, 500 gr’lık paketlerde sunuluyor ve lezzetiyle biliniyor. Şok markette uygun fiyatlarla bulunabiliyor.

Lipton Yellow Label 1 kg Çay

Satıcı: Tarım Kredi Kooperatifi

Fiyat: 169,50 TL

Kg Fiyatı: 169,50 TL/kg

Lipton Yellow Label, özellikle yoğun aroma sevenler için popüler bir tercih. Tarım Kredi Kooperatifi'nde bu çayı kolayca bulabilirsiniz.

Çaykur Tiryaki 1 kg Çay

Satıcı: A101

Fiyat: 199,95 TL

Kg Fiyatı: 199,95 TL/kg

Çaykur’un Tiryaki markalı çayı, yoğun ve kaliteli lezzetiyle tanınıyor. A101’de uygun fiyatla satışta.

Çay Fiyatları ve Ürün Seçenekleri İçin Detaylı İnceleme