A101, ŞOK, BİM, Migros stokları bitiriyor! 1 L, 3 L, 5 L Ayçiçek yağı fiyatları dibin dibini gördü

Artan hayat pahalılığı ve özellikle temel gıda ürünlerine gelen zamlar vatandaşı isyan etme noktasına getirmişti. Nihayet zincir marketler elini taşın altına koymaya başladı. Özellikle fiyatı çok artan ayçiçek yağı indirimi vatandaşı mest edecek. Tüm zincir marketlerde ayçiçek yağında büyük kampanya başladı. A101 ŞOK BİM MİGROS stokları eriten indirim kampanyasını bu sabah duyurdu. Peki, ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? A101 ŞOK BİM Migros ayçiçek yağı indirimi ile ilgili merak edilenler haberimizde.

Ucuz ayçiçek yağı almak isteyen vatandaşlar artık market market gezmeyecek. Çünkü zincir marketler ayçiçek yağı indirimi kampanyalarını duyurdu. Hangi markette ayçiçek yağı ne kadar belli oldu. A101 ŞOK BİM Migros indirimli ayçiçek yağı fiyatları bu sabah itibarıyla açıklandı. Peki, ayçiçek yağı fiyatları kaç TL? İşte 1 L, 3 L, 5 L Ayçiçek yağı fiyatları…

A101 MARKET GÜNCEL AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Hesaplı ve kaliteli alışverişin adreslerinden olan A101 market ayçiçek yağı fiyatları açıklaması yaptı. A101 markette bugün ayçiçek yağı fiyatları en dipten satılıyor. İşte A101 ayçiçek yağı fiyat listesi:

5 litre Vera Ayçiçek yağı 144,00 TL

5 litre Yudum Ayçiçek yağı 199,95 TL

5 litre Orkide Ayçiçek yağı 176,99 TL

5 Litre Abalı Ayçiçek yağı 199,90 TL

5 Litre Komili Ayçiçek yağı 155,50 TL

5 Litre Torku Altın Ekin Ayçiçek yağı 299,00 TL

5 Litre Biryağ Ayçiçek yağı 177,99 TL

BİM MARKET AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Yine ucuz ayçiçek yağı satışı yapan marketlerden olan BİM'de bugün yeni fiyat listesini açıkladı. BİM market ayçiçek yağı fiyatları şu şekilde:

1 litre Sole Ayçiçek Yağı 39,00 TL

2 litre Sole Ayçiçek Yağı 79,00 TL

ŞOK MARKET AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Her daim hesaplı fiyatları ile dikkat çeken Şok Markette yeni ayçiçek yağı indirimi yapan Market zincirleri arasında yer alıyor. Şok Market ucuz ayçiçek yağı fiyatları şu şekilde:

18 litre Biryağ Ayçiçek yağı 729,90 TL

18 litre Yudum Ayçiçek yağı 599,00 TL

18 litre Orkide Ayçiçek yağı 729,90 TL

18 litre Bizim Ayçiçek yağı 679,95 TL

18 litre Tarım Kredi Ayçiçek yağı 699,95 TL

18 litre Salat Ayçiçek yağı 679,95 TL

18 litre Trakyağ Ayçiçek yağı 682,41 TL

18 litre Abalı Ayçiçek yağı 709,90 TL

18 litre Olin Ayçiçek yağı 850,00 TL

18 litre Kristal Ayçiçek yağı 699,95 TL

18 litre Turyağ Ayçiçek yağı 675,00 TL

18 litre Komili Ayçiçek yağı 699,00 TL