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A101 marketten yumurta ve süt alanlar dikkat

A101 marketlerinde yumurta ve süt alışverişi yapacak tüketiciler için önemli fiyat analizi.

A101 marketten yumurta ve süt alanlar dikkat

Bazı ürünlerde %23'e varan indirimler devam ederken, paket seçenekleriyle ekstra tasarruf fırsatları sunuluyor. İşte mart ayının en dikkat çeken yumurta ve süt fiyatları. 

⚠️ Dikkat Edilmesi Gerekenler

✔ İndirimli ürünler genellikle stoklarla sınırlı,

✔ Taze ürünlerde raf ömrünün yarısından fazlası kalmış olmalı,

✔ Online siparişlerde teslimat ücretini unutmayın.

📍 Kampanya Tarihleri: 18-24 Mart 2025 arası geçerlidir.

📌 A101, Pınar ürünlerinde ekstra %5 indirim için PINAR2025 kupon kodunu duyurdu!

👉 En güncel fiyatlar için A101 resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Gazeteoku-Haber Merkezi

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