A101 market sudan ucuza klima satıyor! Kapanın elinde kalıyor! Hemen koşun

Her hafta birbirinden farklı ürünlerle adından söz ettiren zincir market A101, bu kez uygun fiyata klima satışı ile dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Daha önce uygun fiyatlı karavan ve tekne satarak büyük ilgi gören A101, son olarak tiny house satışı ile de sosyal medyada konuşulmuştu. Şimdi ise sırada klima satışı var. Gelin, bu yeni ürünün fiyatı, markası ve satış tarihi gibi detaylara beraber göz atalım.

10 Bin TL'ye Klima Satışı: Sabah Erken Kalkan Kazanacak

A101, daha önce uygun fiyatlı vantilatör satışı yaparak büyük ilgi çekmişti. Şirket şimdi de çıtayı yükselterek, önümüzdeki haftalarda sadece 10 bin TL'ye klima satışına başlayacağını duyurdu. Bu klimanın markası ise Altus olacak. Altus, Arçelik'in alt markası olarak biliniyor ve daha uygun fiyatlı ürünler sunuyor.

Altus Marka Klima: Sınırlı Sayıda Stok

Altus marka klimalar, A101 mağazalarına sınırlı sayıda gelecek. Bu nedenle, klimaların satışa çıkacağı gün sabah erken saatlerde mağazaya gitmek büyük önem taşıyor. Ürünlerin hızla tükeneceği tahmin ediliyor, bu yüzden erken davranmakta fayda var.

SEG Marka Cihazlar da Satışta Olacak

A101, Altus marka klimaların yanı sıra SEG marka cihazların satışına da devam ediyor. SEG, Vestel'in alt markası olarak hizmet veriyor ve uygun maliyetli ürünler sunuyor. Ancak, şu anda satışta olan SEG marka klimaların fiyatlarının Altus kadar uygun olmadığını belirtmek gerekiyor.

A101, uygun fiyatlı ürünlerle müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Altus marka klimalar, sadece 10 bin TL'ye satışa sunulacak ve sınırlı sayıda olacak. Bu nedenle, klimaların satışa çıkacağı günü kaçırmamak için erken saatlerde A101 mağazalarına gitmek önem taşıyor. Hem uygun fiyatlı hem de kaliteli bir klima almak isteyenler için bu fırsat kaçırılmaması gereken bir fırsat.