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A101 kırtasiye ürünleri 2024 indirimi! Defter, kalem, çanta, silgi hepsi çok ucuz

A101'den öğrencilere büyük kırtasiye fırsatı: 2024 ürünleri raflarda.

A101 kırtasiye ürünleri 2024 indirimi! Defter, kalem, çanta, silgi hepsi çok ucuz

2024-2025 eğitim yılının başlamasına sayılı günler kala, A101 marketlerinde uygun fiyatlı kırtasiye ürünleri satışa sunuluyor. 29 Ağustos'tan itibaren öğrencilerin ilgisini çekecek geniş ürün yelpazesi raflarda yerini alacak.

Yeni eğitim yılı öncesinde, öğrenciler ve veliler kırtasiye alışverişi için hazırlıklarını hızlandırdı. A101, bu ihtiyaca yönelik olarak kırtasiye ürünlerini aktüel ürünler listesine ekledi. 29 Ağustos'tan itibaren satışa sunulacak olan defter, kalem, boya ve okul çantası gibi ürünler, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

A101'DE KIRTASİYE ÜRÜNLERİ RAFLARDA

Her eğitim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul malzemelerini satışa sunan A101, 2024-2025 eğitim yılına yönelik ürünlerini de raflara koymaya hazırlanıyor. Defter, kalem, boya, klasör, A4 kağıdı, dosya ve okul çantası gibi temel okul malzemeleri, A101'in aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. Ağustos ayı bitmeden gelecek olan bu ürünler, üç hafta boyunca raflarda yer alarak öğrencilere ve velilere hizmet verecek.

KIRTASİYE ÜRÜNLERİ NE ZAMAN SATIŞTA OLACAK?

A101, kırtasiye ürünlerini 29 Ağustos'tan itibaren mağazalarında satışa sunacak. Üç hafta boyunca sürekli yenilenecek olan bu ürünler, hem kalitesi hem de uygun fiyatlarıyla öğrenci ve velilerin favorisi olmayı hedefliyor. Peki A101 market kırtasiye ürünleri kataloğunda neler var. Dopdolu bir indirim kampanyasını tüketicilere sunan A101’in kırtasiye ürünleri kataloğunda defterler, kalemler, silgi çeşitleri, okul çantaları, boya çeşitleri ve daha bir çok ürün var. Öğrencilerin ihtiyacı olan tüm ürünlere 29 Ağustos'tan itibaren A101 marketten rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ancak unutmayın ki A101’in kırtasiye ürünleri stoklarla sınırlı. O nedenle ekonomik okul alışverişi için elinizi çabuk tutmanızda yarar var.

İşte A101 kırtasiye ürünleri 2024 indirimleri:

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