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A101 indirimli ürünler kataloğu mest etti; Peynir 65 TL'den satışa çıktı

A101, 24 Nisan 2025 Perşembe günü itibarıyla raflarına onlarca cazip ürünü indirimli fiyatlarla getiriyor.

A101 indirimli ürünler kataloğu mest etti; Peynir 65 TL'den satışa çıktı

Yeni “Aldın Aldın” kataloğunda ev ekonomisine katkı sağlayacak gıda ürünlerinden küçük ev aletlerine kadar pek çok seçenek yer alıyor. Üstelik sporcu ürünleri, çocuklara özel oyuncaklar ve hayvan mamaları da indirimde. İşte alışveriş listenizi güncellemeniz için tam liste...

🧀 Gıdada Büyük İndirimler: Kahvaltılıklar ve Atıştırmalıklar Cebinizi Koruyor

A101, bu hafta mutfak alışverişini düşünenler için önemli avantajlar sunuyor. Peynirden sıvı yağa, tatlılardan kahveye kadar birçok üründe cazip etiketler dikkat çekiyor.

Ekici Krem Peynir – 89 TL

Ekici Tel Peynir – 99 TL

Muratbey Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri – 379 TL

Peynes Lor Peyniri – 65 TL

Metin Tahin – 145 TL

Oskar Üzüm Pekmezi – 159,50 TL

Eker Sütlü Tatlı – 32,50 TL

Dr. Oetker Puding (2’li) – 49,50 TL

Oylum Petibör Bisküvi – 75 TL

Tadım Bar Sportif – 13,50 TL

Tadım Kuruyemiş Bar – 18 TL

🧴 Temizlik ve Kişisel Bakımda Kaçırılmayacak Fiyatlar

Ev temizliğine önem verenler için A101’in sunduğu kampanyalar oldukça avantajlı.

Peros Sıvı Deterjan – 95 TL

Yudum Omega 3 Bitkisel Karışım Sıvı Yağ – 269 TL

Jacobs Velvet Foam Gold Kahve – 109 TL

🍗 Dondurulmuş Gıdalarda Lezzetli Seçenekler

Hem pratik hem ekonomik dondurulmuş gıdalar bu hafta A101’de:

Lezita Dondurulmuş Piliç Izgara Kanat – 189,50 TL

Feast Dondurulmuş Patates Crinky – 89,50 TL

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