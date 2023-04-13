A101 indirimlerinde yarın son! Zeytinyağı, peynir, tuvalet kağıdı, tüm ihtiyaçlarda dev indirimler

A101 Market zinciri vatandaşların oldukça geniş ürün çeşitlerine uygun fiyatla ulaşabildiği bir hizmet sunuyor. Vatandaşa uygun fiyatlı ürün satışında temel gıdadan elektronik aletlere, mutfak gereçlerinden giyime, kişisel bakımdan mobilyaya kadar her türden ihtiyacı uygun fiyatlarla sunan A101 aktüell kataloglarında her hafta çeşitli ürünlerde indirimler oluyor.



A101 AKTÜEL KATALOG İNDİRİMİNDE YARIN SON



A101 aktüel katalog indirimlerinde yarın son gün olan ürünler arasında pijamalar, eşofmanlar, temel gıda ve daha birçok ürün var.



Sinbo ısıtıcı çeşitleri 199 TL ve 299 TL. 100 TL’ye yakın indirimli olarak satışta yarın son gün.

Kiwi marka sebze meyve sıkacağı için ise yüzde 6 indirimle 469 TL satışta yarın son.

Yorgan fiyatlarında %10’a varan indirim ile 179, 209, 559 TL fiyatlar sunuluyor.

Kadın kadife kapüşonlu takım fiyatı yalnızca 159 TL.

Bay ve bayan uzun kollu pijama takımı fiyatı ise tam yüzde 30 indirim ile 69,90 TL.

Kadın düğmeli hırka fiyatı sadece 64,90 TL iken triko kazak ise 59,90 TL’ye indi.

A101 son gün indirimlerinde temel gıda ve temizlik ürünlerinde de fırsatlar var:

Yarın A101 indirimlerinden 2 katlı 12’li Mistral marka tuvalet kağıdını yüzde 11 indirimle 46,50 TL’ye alabilirsiniz. Ayrıca 16’lı fiyatı ise yüzde 11 indirimle 62 TL.

Clear marka şampuan çeşitlerinde ise yüzde 19 indirimle 44,50 TL fiyat sunuldu.

750 ml Domestos marka çamaşır suyu fiyatı yalnızca 23,50 TL.

1 kilogram Ovadan marka yasemin kokulu pirinç fiyatı 23,75 TL.

Saç kremi çeşitleri Elidor markasında yüzde 17 indirim ile 49 TL.

1 kilogram kırmızı mercimeğin fiyatı yüzde 9 indirimle 20 TL.



A101 DEV PEYNİR İNDİRİMLERİ İÇİN SON 1 HAFTA



A101 peynir çeşitlerinde dev indirim için son 1 hafta verdi.



Bozbeyi marka tam yağlı olgunlaştırılmış inek peynirinin 300 gram fiyatı 44,50 TL ve 350 gram beyaz peyniri 64 TL

600 gram Ahir marka tam yağlı klasik inek peyniri ise yüzde indirimle 79 TL.

600 gram Bozbeyi marka tam yağlı klasik inek peyniri ise yüzde 10 indirimle 87 TL.

Lokum gibi Bozbeyi tam yağlı olgunlaştırılmış klasik inek peynirinin 350 gram fiyatı 49,50 TL iken beyaz peynir çeşitleri 600 gramı 105 TL.