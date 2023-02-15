A101 fiyatları yarı yarıya düşürdü! Listede yüzlerce ürün var, 17 Şubat’ta sona erecek, yetişen alır

A101 indirim son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni aktüel ürünler kampanyasını duyuran ünlü marketler zincirinde bir hafta sürecek fırsatlar belli oldu. 17 Şubat tarihine kadar geçerli yeni A101 kataloğu ile yine onlarca üründe büyük indirim tüketicilerle buluşacak. Peki, A101'de neler var? A101 kataloğu ile bu hafta hangi ürünler indirimde? A101 yeni aktüel katalog indirimleri haberimizde…

A101 aktüel aldın aldın kampanyası başladı. 13 Şubat tarihinde A101 market raflarına gelen yeni ürünler belli oldu. Bu kampanya 17 Şubat tarihine kadar devam edecek. A101 aktüel ürünler kataloğu ile gelen yeni indirimli ürünler içerisinde gıda ürünlerinden mutfak ürünlerine elektrikli ev aletlerinden giyim ürünlerine kadar birçok seçenek sizi bekliyor. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde? Yeni A101 aktüel ürünler kataloğu ile neler geliyor? A101 indirim kataloğu fiyat listesi haberimizde…

A101'DE BU HAFTA HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM VAR?

17 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu ile gelen indirimli ürünlerin listesi tek tek açıklandı. a101'de bu hafta indirime girecek olan ürünler şu şekilde:

Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 400 gr 94,95 TL

Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1000 gr 79 TL

Çaykur Altınbaş Siyah Çay 500 gr 44,75 TL

Sütaş Ayran 2,5 Litre 37 TL

Torku Ayran 2,5 Litre 38,50 TL

Sana Klasik Paket Margarin 250 gr 9,90 TL

Mendiva Islak Havlu 101'li 18,50 TL

Okey / Durex Prezervatif Çeşitleri 12'li 34 TL

Omo Sıvı Deterjan 1690 ml 89,90 TL

Silk&Blue Bayan Dantelli Bralet 26,95 TL

A101 KATALOĞU İLE GELECEK ÜRÜNLER NELER?

A101 aktüel katalog listesi onlarca sayfadan oluşuyor ve her sayfada yüzlerce ürün bulunuyor. Bu hafta a101'de indirimli olarak bulacağınız stoklarla sınırlı ürünler şöyle:

Nescafe Blend 37 Granül Kahve 80 gr 24,95 TL

Finish Quantum Ultimate Bulaşık Makinesi Tableti 40'lı 109,90 TL

Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti Çeşitleri 48'li 109,90 TL