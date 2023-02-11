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A101 büyük indirim fırsatları! 10 TL üzeri alışverişle evinizin temel ihtiyaçları geliyor!

Duyan vatandaş A101 indirimine koşuyor! 10 TL üzeri alışverişlerle evinizin temel ihtiyaçlarını alın! Temizlik malzemeleri ve fazlası A101 indiriminde. İşte A101 indirimli ürünler...

A101 büyük indirim fırsatları! 10 TL üzeri alışverişle evinizin temel ihtiyaçları geliyor!

Gelen zamların yanı sıra A101 yaptığı 10 TL üzeri alışveriş indirimleriyle vatandaşların ceplerini biraz olsun rahatlatıyor. Vatandaşların çoğu indirimli ürünleri beklerken A101 indiriminde tamda eve lazım olan her şey var. A101 kataloğu indirimli ürünleri listesi detayları... 


Türkiye’nin market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları kataloğu listesi paylaşıldı. A101’de neler var?  


Kaçırılmayacak A101 indirimli ürünleri 


220 gram şahin kangal dana sucuğun fiyatı sadece 59.75 TL. 
Pınar yarım yağlı süzme peynirin kilosu 79 TL. 
400 gram bebelac çocuk devam sütü çeşitlerinde fiyat 94.95 TL. 
Sütaş ayranın 2.5 litrelik fiyatı ise 37 TL. 
Çaykur altınbaş siyah çayın yarım kilo fiyatı 44.75 TL. 
Torku ayran 2.5 litre fiyatı yalnızca 38.50 TL. 
250 gram sana klasik margarin fiyatı 9.90 TL. 
Okey / Durex prezervatif çeşitlerinin 12’li fiyatı ise sadece 34 TL. 
Mendiva 101’li ıslak havlu fiyatı 18.50 TL. 
Omo sıvı deterjanın 1690 litresi fiyatı 89.90 TL. 

A101 10 TL üzeri alışveriş indirimi ürünleri 

A101 10 TL üzeri alışveriş indiriminde alabileceğiniz ürünler ise şöyle: 


Finish quantum ultimate bulaşık makinesi tabletinin 40’lı paket fiyatı 109.90 TL’ye düşüyor.  
48’li finish quantum bulaşık makinesi tablet çeşitleri fiyatı ise 109.90 TL’ye iniyor. 
Nescafe Blend 37 granül kahvenin 80 gram fiyatı yalnızca 24.95 TL oluyor. 


A101 sebze meyve ürünlerinde indirim 


Sıkma portakalın fiyatı 12.45 TL. 
Kivinin kilosu ise 17.95 TL. 
Çarliston biberin paket fiyatı sadece 10.75 TL. 


Nane ve roka demet olarak 5.95 TL. 
Salkım domastesin kilosu ise 25.95 TL. 

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