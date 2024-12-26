A101, BİM, ŞOK artık satmayacak; Yasaklanıyor

A101, ŞOK ve BİM gibi zincirlerde, 31 Aralık 2024 tarihinden itibaren, limon suyu izlenimi veren bazı ürünlerin satışı yasaklanacak. Bu değişiklik, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemelerle hayata geçirildi.

Limonlu Soslar ve Benzer Ürünler Raflardan Kaldırılacak

Yeni düzenlemeye göre, limon aromalı soslar ve limon suyu izlenimi yaratan diğer ürünler, 31 Aralık 2024'e kadar satışta kalacak, ancak bu tarihten sonra Türkiye genelinde piyasaya sunulamayacak. Bu adım, gıda güvenliği ve tüketici hakları konularında daha sağlıklı ve güvenilir ürünlerin tüketicilere sunulması amacıyla alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu düzenlemesiyle birlikte, limonlu ürünlerin gerçek içerikleri konusunda daha fazla şeffaflık sağlanması hedefleniyor. Bu değişiklik, gıda güvenliğine ilişkin toplumun beklentilerine cevap verirken, yanıltıcı ürünlerin satışının önüne geçilmesini amaçlıyor.

Bu önemli düzenlemeyle birlikte, gıda sektöründe güvenilirlik daha da pekiştirilecek. Alışveriş yapmadan önce, 31 Aralık 2024 tarihine kadar satışı yapılacak bu ürünlerin, raflardan kaldırılacak olmaları nedeniyle tüketicilerin yeni ürün alternatifleri aramaları bekleniyor.

Kaynak:

Akşam Gazetesi