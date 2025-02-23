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A101 24 Şubat 2025 kataloğu; Her şey yarına fiyatına; Et, peynir, makarna, pirinç...

📢 A101, yeni aktüel kataloğunu duyurdu! Çaydan peynire, pirinçten kırmızı ete kadar birçok temel gıda ürününde büyük indirimler tüketicileri bekliyor.

A101 24 Şubat 2025 kataloğu; Her şey yarına fiyatına; Et, peynir, makarna, pirinç...

Ülkemizin önde gelen zincir marketlerinden biri olan A101, 24 Şubat 2025 aktüel ürün kataloğunu yayınladı. %50’ye varan indirimler ile temel gıda ürünleri uygun fiyatlarla raflarda yerini alacak.

İşte kaçırılmayacak indirim fırsatları:

🛒 Kaçırılmayacak Ürünler ve Fiyatlar

🍵 Çay & Süt Ürünleri

✅ Çaykur Rize Turist Çayı 500 gr → 99 TL

✅ Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 gr → 134,50 TL

✅ Torku / Kaanlar Trakya Tam Yağlı Peynir 1 kg → 185 TL

✅ Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 500 gr → 69,50 TL

✅ Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 kg → 109 TL

🌶️ Salça & Baharat Ürünleri

✅ Öncü Biber Salçası 900 gr → 115,90 TL

✅ Öncü Pul Biber 500 gr → 94,90 TL

🥩 Et & Şarküteri Ürünleri

✅ Piliç Salam 850 gr → 60 TL

✅ Piliç Salam Çeşitleri 800 gr → 56,50 TL

🍜 Makarna & Bisküvi Çeşitleri

✅ Nuh’un Ankara Makarnası 500 gr → 20 TL

✅ Eti Burçak Buğdaylı Bisküvi 3x131 gr → 40 TL

✅ Eti Burçak Sütlü Kremalı Bisküvi 4x100 gr → 50 TL

✅ Eti Tartini Frambuazlı Kek 114 gr → 24 TL

✅ Eti Sütlü Kare Çikolata 65 gr → 30 TL

✅ Eti Cin Soslu Bisküvi 13x25 gr → 35 TL

✅ Eti Finger Bisküvi 900 gr → 87 TL

✅ Eti Cicibebe Bebek Bisküvisi 172 gr → 28 TL

✅ Eti Etimek 143 gr → 32 TL

🔹 10 TL ve Üzeri Alışverişlerde Geçerli Özel Fırsatlar!

🛒 Hasata Baldo Pirinç 1 kg → 74,50 TL

🛒 Seyidoğlu Tahin 550 gr → 79,50 TL

🛒 Seyidoğlu Pekmez 700 gr → 99,50 TL

📍 Kampanya 22 Şubat 2025 tarihinden itibaren A101 mağazalarında geçerli olacaktır. Stoklarla sınırlıdır!

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