A101 24 Şubat 2025 kataloğu; Her şey yarına fiyatına; Et, peynir, makarna, pirinç...

Ülkemizin önde gelen zincir marketlerinden biri olan A101, 24 Şubat 2025 aktüel ürün kataloğunu yayınladı. %50’ye varan indirimler ile temel gıda ürünleri uygun fiyatlarla raflarda yerini alacak.
İşte kaçırılmayacak indirim fırsatları:
🛒 Kaçırılmayacak Ürünler ve Fiyatlar
🍵 Çay & Süt Ürünleri
✅ Çaykur Rize Turist Çayı 500 gr → 99 TL
✅ Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 gr → 134,50 TL
✅ Torku / Kaanlar Trakya Tam Yağlı Peynir 1 kg → 185 TL
✅ Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 500 gr → 69,50 TL
✅ Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 kg → 109 TL
🌶️ Salça & Baharat Ürünleri
✅ Öncü Biber Salçası 900 gr → 115,90 TL
✅ Öncü Pul Biber 500 gr → 94,90 TL
🥩 Et & Şarküteri Ürünleri
✅ Piliç Salam 850 gr → 60 TL
✅ Piliç Salam Çeşitleri 800 gr → 56,50 TL
🍜 Makarna & Bisküvi Çeşitleri
✅ Nuh’un Ankara Makarnası 500 gr → 20 TL
✅ Eti Burçak Buğdaylı Bisküvi 3x131 gr → 40 TL
✅ Eti Burçak Sütlü Kremalı Bisküvi 4x100 gr → 50 TL
✅ Eti Tartini Frambuazlı Kek 114 gr → 24 TL
✅ Eti Sütlü Kare Çikolata 65 gr → 30 TL
✅ Eti Cin Soslu Bisküvi 13x25 gr → 35 TL
✅ Eti Finger Bisküvi 900 gr → 87 TL
✅ Eti Cicibebe Bebek Bisküvisi 172 gr → 28 TL
✅ Eti Etimek 143 gr → 32 TL
🔹 10 TL ve Üzeri Alışverişlerde Geçerli Özel Fırsatlar!
🛒 Hasata Baldo Pirinç 1 kg → 74,50 TL
🛒 Seyidoğlu Tahin 550 gr → 79,50 TL
🛒 Seyidoğlu Pekmez 700 gr → 99,50 TL
📍 Kampanya 22 Şubat 2025 tarihinden itibaren A101 mağazalarında geçerli olacaktır. Stoklarla sınırlıdır!