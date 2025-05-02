A101 2 Mayıs 2025 kataloğu; Her şey yarına fiyatına; Salam, sosis, peynir, süt...

Türkiye’nin en çok tercih edilen zincir marketlerinden A101, yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Mayıs 2025'e özel hazırlanan bu kampanya, özellikle temel gıda ürünlerinde sunduğu indirimlerle dikkat çekiyor. Peynirden süte, salamdan sosis ürünlerine kadar onlarca kalemde %10’dan %26’ya varan indirimler tüketicileri bekliyor. Fiyat avantajlarıyla dolu katalog, bütçesini korumak isteyen vatandaşlara adeta nefes aldırıyor. İşte A101 raflarında bu hafta öne çıkan ürünler ve güncel fiyatları!



🧀 Peynir Ürünlerinde Cazip Fiyatlar

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan peynir çeşitlerinde bu hafta Pınar ve Kebir markaları öne çıkıyor. İşte bazı önemli indirimler:

Pınar Az Yağlı Süzme Beyaz Peynir 1 kg

💰 182,50 TL → 147,50 TL (%19 indirim)

Kebir Kolot Peyniri 500 g

💰 162,50 TL → 135,00 TL (%17 indirim)

Pınar Kahvaltı Keyfi Beyaz Peynir 800 g

💰 270,00 TL → 199,00 TL (%26 indirim)

Pınar Sürülebilir Beyaz Peynir 180 g

💰 59,00 TL → 49,50 TL (%16 indirim)





🥩 Salam ve Sosis Sevenler İçin Fırsat Ürünleri

Et ürünleri kategorisinde Pınar markalı salam ve sosislerde %17’ye varan indirimler uygulanıyor:

Pınar Aç Bitir Hindi Dilimli Salam 70 g

💰 30,00 TL → 24,50 TL (%18 indirim)

Pınar Aç Bitir Hindi Kokteyl Sosis 170 g

💰 51,50 TL → 42,50 TL (%17 indirim)

Pınar Lezzet Keyfi Hindi Büfe Salam 500 g

💰 75,00 TL → 62,50 TL (%17 indirim)





🥛 Süt ve Süt Ürünlerinde Hafta Boyunca İndirim

Süt ve çocuklar için sütlü içeceklerde de fiyatlar geri çekildi. Pınar markalı ürünlerdeki güncel fiyatlar şöyle:

Pınar Yağlı Süt 1 L

💰 49,95 TL → 45,00 TL (%10 indirim)

Pınar Kido Çilekli/Muzlu/Kakaolu Süt 180 ml

💰 14,75 TL → 11,75 TL (%20 indirim)

Pınar Sürülebilir Labne 180 g

💰 59,00 TL → 49,50 TL (%16 indirim)





A101’in bu hafta sunduğu aktüel ürünler fırsatları, özellikle mutfak alışverişlerini daha ekonomik hale getirmek isteyenler için büyük avantajlar içeriyor. Üstelik kampanyalı ürünler tüm Türkiye’deki A101 mağazalarında ve a101.com.tr adresinde geçerli. Stoklarla sınırlı olan bu indirimlerden yararlanmak için alışverişinizi erkene almanızda fayda var.