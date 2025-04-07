900.000 TL konut kredisi! Vakıfbank 10 yıl vadede ödenecek taksiti açıkladı!

Konut fiyatlarının normalin çok üzerinde seyretmesi ve Merkez Bankası’nın gösterge faizinde yaşanan artış, konut kredisi çekecek vatandaşların ödeyeceği toplam maliyetleri yükseltti.

Güncel veriler ışığında, Vakıfbank’ın 900.000 TL’lik konut kredisi kampanyası, ev sahibi olmak isteyenler için artık cazip bir seçenek olmaktan ziyade, yüksek maliyetlere dikkat çekiyor. Artan konut fiyatları nedeniyle daha yüksek kredi tutarlarına ihtiyaç duyulurken, faiz oranları ve ek masraflar da kredi maliyetlerini yukarı çekiyor. Vakıfbank, düşük faiz döneminin sona erdiğini ilan ederek, kredi çekecek müşterilerin ciddi maliyetleri göze almaları gerektiğini duyurdu.

Kampanya Detayları

Vakıfbank’ın sunduğu örnek konut kredisinde dikkat çeken maliyet kalemleri aşağıdaki gibidir:

Kredi Tutarı: 900.000 TL

Vade: 120 ay (10 yıl)

Aylık Faiz Oranı: %3,69

Aylık Taksit Tutarı: 33.645,01 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 4.500 TL

Ekspertiz Ücreti: 19.500 TL

Yıllık Maliyet Oranı (YKO): %56,39

Bu rakamlar, konut kredisi çekmek isteyen vatandaşların aylık ödemeleri ve toplam maliyetler konusunda ciddi bir planlama yapmaları gerektiğini ortaya koyuyor.

Kaynak: Vakıfbank’ın 900.000 TL’lik konut kredisi kampanyası