9000 TL ödemeler yatıyor! Hesaplarınızı kontrol edin! O ödemeyi alan vatandaşlara

Depremzede vatandaşlara yapılacak olan ödemelere dair “Taşınma ve kira destekleri ne zaman yatacak?” araştırmaları yapılıyor. Deprem bölgesindeki vatandaşlar için 11 şehre yatacak olan ödemelerin yatıp yatmadığı merak ediliyor. Peki, kira ve taşınma ödemesi hesaplara yattı mı? Kira ve taşınma yardım ödemesi sorgulama nasıl yapılır?



Tüm illere göre ödeme detaylarını araştıran vatandaşlar “Kira ve taşınma yardımları yatırıldı mı?” sorusunun cevabını arıyor. Kira ödemelerinden yararlanan depremzede vatandaşlar için Nisan 2023 ödemelerinin ne zaman yatacağı merak konusu. İşte 11 il için yatırılacak olan kira ve taşınma yardımı detayları...



KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIYOR?



Afetzede vatandaşların bu zorlu süreçte kira yardımı ödemeleri devlet tarafından yapılıyor. Devlet kira yardımı başvurusu içinse işlemler oldukça basit. Genellikle tüm işlemlerin yürütüldüğü e-Devlet adresinden “Afetzede Barınma Desteği” aramasını yaparak adımları takip ettikten sonra müracaatınızı gerçekleştirebilmektesiniz.



DEPREMZEDE KİRA YARDIMI NE KADAR YATIYOR?



Yüz binlerce afetzede vatandaş için devletin karşıladığı kira yardımı ödemesi ev sahipleri için 5 bin TL olarak, kiracı içinse 3 bin TL olarak hesaplara yatmaktadır. Bunun içinse konutun ağır ya da orta hasarlı, acil yıkılacak olarak tespit sürecinin tamamlanmış olması gerekiyor. Bu şekilde tespiti sağlanmış konutlarda ikamet etmiş vatandaşlar için hem kiracı hem de ev sahibi olarak ödemeler yatmaktadır.



AFETZEDE BARINMA DESTEĞİ ÖDEMESİ



Kahramanmaraş depreminden etkilenen 11 il için yapılan geçici barınma, taşınma ve temel ihtiyaçların giderilmesi adına vatandaşlara AFAD’ın sağladığı nakdi yardım ödemesi Afetzede Barınma Desteği olarak adlandırılmaktadır. Bu ödemeden vatandaşlar karşılıksız olarak faydalanmaktadır.



AFETZEDE BARINMA DESTEĞİ BAŞVURUSU



Afetzedeler için verilen Barınma Desteği Ödemesi başvurusu e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Bunun için “Afetzede Barınma Desteği” aratmasını e-Devlet adresi içerisinden yaparak işlemler gerçekleştirilmektedir.



İl Valilikleri tarafından yapılan belirlemeler doğrultusunda da vatandaşlara taşınma ve kira yardımı ödemeleri yatırılmaktadır. Konutların ağır hasarlı, olması halinde konteyner yardımı ile 15 bin TL taşınma desteği sağlanmaktadır. İkametgah adresi deprem bölgesinde olup da fiili olarak ikamet edenler yararlanmaktadır.



AFETZEDE YARDIM ÖDEMELERİ NASIL ALINIR?



Afetzedelerin destek ödemeleri Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirilmektedir. Hesabı bulunmayalar da yine aynı şekilde Ziraat Bankası üzerinden ödemelerini T.C. kimlik ile almaktadır. Hesabı olmayanlar en yakın şubeden T.C. kimlik ile ödeme alacaktır.