900-2500 TL arası ödemeler Mayıs’ kadar devam ediyor! Hala başvurmadıysanız geç değil

Her şeye gelen zamlarla vatandaş artık hangisine yetişeceğini şaşırmış durumda. Eve erzak alınca giysiye para kalmıyor, faturayı ödeyince kiraya. Devlet bu noktada özellikle kış aylarında masrafların iyice artmasıyla vatandaşların yanında oluyor. Devlet destekli 900 ile 2500 TL arası yapılan yardımlar vatandaşın içini ferahlatıyor.

Zaten artan maliyetlere kışın bir de yüklü miktarda gelen faturalar eklenince vatandaş artık para yetiştiremiyor. Devlet desteği ile PTT doğalgaz ve elektrik yardımı ise vatandaşların fatura noktasında içini rahatlatarak, parasını diğer ihtiyaçlarında kullanabilmesini sağlıyor. Peki doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? PTT yardım başvurusu şartları nedir? PTT doğalgaz yardımı ne kadar? İşte PTT doğalgaz ve elektrik yardımına dair tüm detaylar...

PTT doğalgaz ve elektrik yardımı başvurusu

PTT doğalgaz ve elektrik yardımı özellikle dar gelirli vatandaşlar için devlet destekli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla yapılmaktadır. Faturalarını karşılamakta zorlanan vatandaşlara bakanlık tarafından yapılmaktadır. Ödemeleri PTT üzerinden yapılan doğalgaz ve elektrik yardımı için başvurular kolay bir şekilde e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Muhtaçlık sınırında olan vatandaşlara yapılan bu ödeme için hanenin kişi başı aylık geliri güncel asgari tutarın 3’de 1’i kadar olmalıdır. 5 Eylül itibariyle başlayan PTT doğalgaz ve elektrik yardımı ödemeleri hala sürmektedir. İhtiyaç sahipleri https://wwww.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti internet adresine girerek formu doldurur ve onaylandığı takdirde ödemeler gerçekleştirilir. Ayrıca ikametgahın bağlı olduğu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı üzerinden yüz yüze başvurular da yapılabilmektedir.

Eğer e-devlet üzerinden ya da bizzat giderek başvuramıyorsanız telefon numarası ile başvuru yapmak mümkündür. ALO144 ve ALO183 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla destek hattından faydalanarak başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

PTT doğalgaz yardımı kimlere verilir?

PTT doğalgaz yardımı kimlere verilir, başvuru şartları nedir? PTT doğalgaz yardımı başvuru şartları içerisinde muhtaçlık sınırında olanlar yer almaktadır. Özellikle geliri olmayan ve işsizler rahatlıkla bu yardımdan faydalanabilir. Hali hazırda sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından nakdi yardım alan kişiler rahatlıkla faydalanabilir ve yüzde 40 oranında engeli olan kişilerde alabilmektedir. Kronik hastalığı olduğu için çalışamayan, ihtiyaç sahibi asker ailesi olanlar, gazi ya da şehit yakını olan kişiler ile işsiz dul kadınlar faydalanabilmektedir. Ek olarak 65 yaş üst gelirsiz kişilerin de alabildiği PTT doğalgaz ve elektrik yardımı afetzedeler ile kimsesiz ve sahipsiz kişilere de yatırılmaktadır.