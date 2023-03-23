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90 gün sonra altın fiyatlarının kıyamet günü! ‘Bu seviyeler mecburen yaşanacak’ dedi! 23 Mart 2023 altın fiyatları

90 gün sonra altın fiyatlarının kıyamet günü! “Bu seviyeler mecburen yaşanacak” dedi! 23 Mart 2023 güncel altın fiyatları ne kadar? İşte 23 Mart gram altın fiyatı ve altında son gelişmeler...

90 gün sonra altın fiyatlarının kıyamet günü! ‘Bu seviyeler mecburen yaşanacak’ dedi! 23 Mart 2023 altın fiyatları

Altın fiyatlarında yükseliş dönemi tüm hızıyla başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son düşüşten sonra yaşanacak zirveye dair açıklamalar yaptı. Memiş kısa ve uzun vadede altındaki durumları tek tek anlattı. Altını olanlar 90 gün sonra olacakları mecburen görecek, dedi. Peki 23 Mart altın fiyatları ne kadar? 23 Mart 2023 gram altın fiyatı ne kadar? İşte altın piyasalarında sonra durumlar... 


ONS altındaki düşüşün ardından gram altın da fazlasıyla etkisini hissetmişti. Altını olanlar yükseliş gözlerken, işte o yükseliş günleri geldi. İslam Memiş, altın yatırımcıları için kısa ve uzun vadede altını nelerin beklediğini söylerken daha da yükseleceğini ifade etti.  


Altın fiyatları rekora gidecek!  


İslam Memiş, açıklamalarında gram altının yaşayacaklarından bahsetti. Açıklamalarında ONS altının 2000 ile 2500 dolar seviyelerine ulaşacağını ifade eden Memiş, gram altında durumun 1450 ile 1500 TL civarına çıkacağı noktasında hala tahminlerini vurguluyor.  


Memiş, altını olan vatandaşlara özellikle uyarıda bulundu. Yatırımcıların beklemesi durumunda altın sıkışması nedeniyle büyük ataklar yaşanacağını ve hemen harekete geçmemeleri gerektiğini vurguladı. Haziran ayında büyük yükselişe geçeceğini vurguladı. Ancak altın yatırımında bulunan vatandaşlar için her türlü detayı araştırıp karar vermek büyük önem taşıyor.  


23 Mart 2023 altın fiyatları 


ONS altında son durum alış için 1.978,24 doları gösterirken, satış içinse 1.978,61 doları gösteriyor. Peki, 23 Mart altın fiyatları ne kadar? 


Gram altın fiyatı ne kadar? 


Gram altın fiyatı 23 Mart 2023 tarihinde alış olarak 1.219,52 TL iken, satış olarak 1.246,48 TL’yi gösteriyor. 


Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 


Çeyrek altın fiyatı 23 Mart tarihinde alış olarak 2.004 TL iken, satış olarak 2.027 TL’yi gösteriyor.  


Yarım altın fiyatı ne kadar? 


23 Mart 2023 yarım altın fiyatı alışta 4.009 TL iken, satışta 4.054 TL. 


Tam altın fiyatı ne kadar? 


Tam altın fiyatı 23 Mart tarihinde alışta 7.765,56 TL iken, satışta ise 7.915,74 TL.

 
Ata altın fiyatı ne kadar? 


Ata altın 23 Mart tarihinde alış için 8.008,23 TL’yi gösterirken, satış içinse 8.207,11 TL’yi gösteriyor.  

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