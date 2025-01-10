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90 bin taşerona kadro kapısı; 2. torba yasayla TYP, KİT, belediye işçileri

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşmeleri süren 86 maddelik torba yasa tasarısı, çalışma hayatını doğrudan etkileyecek önemli düzenlemeleri içeriyor.

90 bin taşerona kadro kapısı; 2. torba yasayla TYP, KİT, belediye işçileri

Daha önce kabul edilen 55 maddeye ek olarak, tasarının gündeminde taşeron işçilerin kadroya alınması, 3600 ek gösterge uygulamasının genişletilmesi, ev hanımlarına erken emeklilik ve Bağ-Kur sigortalıları için prim gün sayısının 7200'e indirilmesi gibi reformlar bulunuyor. Bu düzenlemeler, kamuoyunda büyük bir ilgiyle takip ediliyor ve geniş bir kesimi doğrudan etkiliyor.

Taşeron İşçilere Kadro: Torba Yasanın Odak Noktası

Taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin düzenleme, torba yasanın en çok dikkat çeken maddelerinden biri. 90 bin taşeron işçiyi kapsayacağı belirtilen bu düzenleme, yasa tasarısının ikinci 43 maddelik bölümünde yer alıyor. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

90 bin taşerona kadro kapısı; 2. torba yasayla TYP, KİT, belediye işçileri

3600 Ek Gösterge Uygulaması: Memurlara Ek Haklar

3600 ek gösterge düzenlemesi, birinci derecedeki memurların maaş ve emeklilik haklarını iyileştirmeyi hedefliyor. Yeni düzenleme ile memurların emekli aylıkları artarken, emekli ikramiyelerinde de önemli bir yükselme olacak. 500 binin üzerinde memurun yararlanacağı düzenleme, önceki yasanın dışında kalan şef, tekniker ve veri hazırlama kontrol işletmeni gibi kamu görevlilerini de kapsayacak.

Bağ-Kur Prim Gün Sayısı: Esnafa Erken Emeklilik

Bağ-Kur'lu küçük esnaf için prim gün şartının 9000'den 7200'e indirilmesi, 1 milyon kişiyi etkileyecek bir reform olarak öne çıkıyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar düzenlemeden yararlanarak erken emeklilik hakkı elde edecek.

90 bin taşerona kadro kapısı; 2. torba yasayla TYP, KİT, belediye işçileri

Ev Hanımlarına Sosyal Güvence

Ev hanımlarına yönelik yapılan düzenleme, sosyal güvence sağlamayı ve emekliliklerini desteklemeyi amaçlıyor. İsteğe bağlı sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Böylece ev hanımları, daha düşük maliyetle emeklilik hakkı kazanabilecek.

Anneler İçin Yıpranma Payı

Annelerin emeklilik yaşının çocuk sayısına göre esnetilmesi planlanıyor. Ağır işlerde uygulanan yıpranma payı sistemine benzer bir model, kadınların emeklilik yaşını düşürerek destek sağlayacak.

90 bin taşerona kadro kapısı; 2. torba yasayla TYP, KİT, belediye işçileri

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi

Tamamlayıcı emeklilik sistemi, bireylerin emekli refahını artırmayı ve ilave sağlık güvencesi sağlamayı hedefliyor. İşveren katkılarıyla desteklenecek bu sistem, otomatik katılımın ikinci basamak emeklilik modeline dönüştürülmesini içeriyor.

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

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