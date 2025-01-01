90 bin 4D'li Taşeron işçiye kadro ne zaman Meclis'e gelecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu süreçle ilgili yaptığı açıklamalar, işçi kesimi başta olmak üzere kamuoyunda büyük merak uyandırıyor.

Meclis Gündemi: Taşeron İşçiler için Yeni Dönem mi Başlıyor?

Yaklaşık 90 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesiyle ilgili görüşmelerin ne zaman Meclis gündemine geleceği sorusu, son günlerde daha sık sorulmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, bu konuda Kasım ayı işaret edilmiş olsa da net bir tarih henüz verilmedi. Sürecin ilerleyişiyle ilgili detaylı açıklamaların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Kadroya Kimler Dahil Edilecek?

Kadro bekleyen işçiler arasında en çok merak edilen sorulardan biri de bu sürecin kimleri kapsayacağı. Şu ana kadar, kadroya alınacak taşeron işçilerin hangi kriterlere göre belirleneceği konusunda kesin bir bilgi paylaşılmadı. Ancak ilgili bakanlıkların çalışmalarını sürdürdüğü ve detayların görüşmeler tamamlandıktan sonra açıklanacağı öğrenildi.

Uzmanlardan Değerlendirme: Süreç Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Uzmanlar, taşeron işçilerin kadroya alınmasının ekonomik ve sosyal etkilerinin geniş kapsamlı bir çalışma gerektirdiğini belirtiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın yaptığı açıklamalar, bu sürecin titizlikle ele alındığını gösteriyor. Taşeron işçilerin yasal haklarının korunması ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi için ilgili kurumların koordinasyon halinde çalıştığı vurgulanıyor.

Kaynak: Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)