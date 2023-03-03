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8'li tuvalet kağıdı 26,50 TL, 6'lı kağıt havlu 28,50 TL! BİM 7 Mart 2023 aktüel ürünler listesi belli oldu

BİM'den yeni indirim kampanyası geldi.7 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu ile raflara gelecek indirimli ürünlerin listesi belli oldu. Özellikle tuvalet kağıdı ve kağıt havlu indirimleri müşteriyi 12'den vuracak.

8'li tuvalet kağıdı 26,50 TL, 6'lı kağıt havlu 28,50 TL! BİM 7 Mart 2023 aktüel ürünler listesi belli oldu

BİM market Bu hafta da ekonomik alışverişin adresi olmaya devam edecek. 7 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu ile raflara gelecek indirimli ürünlerin listesi açıklandı. Her hafta yüzlerce indirimli ürünü tüketicilerle buluşturan ünlü marketler zincirinde yine her şey Sudan ucuz. BİM'de 7 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu ile gelen çok sayıda ürün var Ancak tuvalet kağıdı ve kağıt havlular fiyatları ile dikkat çekiyor. Peki, 7 Mart BİM kataloğu ile neler geliyor? BİM 7 Mart 2023 indirimli fiyat listesi haberimizde…

Türkiye'nin en hesaplı zincir marketlerinden biri olan BİM hafta olduğu gibi yeni kampanyasını tüketici ile paylaştığı nokta BİM Marketin resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yeni katalog görselleri yayınlandı. BİM'de haftanın indirim kampanyası yine dolu dolu. BİM Aktüel 7 Mart 2023 kataloğu ile öyle ürünler geliyor ki kapış kapış gidecek. Peki bu hafta BİM'de neler var? 7 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu ile hangi ürünler gelecek? 2023 indirimli fiyat listesi haberimizde…

7 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2023

BİM 7 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu indirimleri Salı günü başlayacak. Raflara yüzlerce indirimli ürün gelecek. Stoklarla sınırlı BİM market indirimlerinde liste şu şekilde:

5’li Noodle 400 GR: 35TL

Damla Çikolatalı Kurabiye 168 GR: 32,50 TL

Damla Çikolatalı Mini Kurabiye 100 GR: 427,50 TL

Haribo Yumuşak Şeker 130 GR: 11,50 TL

Hotline Enerji İçeceği 500 ML: 9,50 TL

Karışık Kuruyemiş 400 GR: 37,50 TL

Kremalı Sandviç Bisküvi 260 GR: 37,50 TL

BİM 7 MART 2023 İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ

7 Mart Salı BİM aktüel ürünler kataloğu ile gelen indirimli ürün fırsatlarının devamında ise şu ürünleri bulabilirsiniz:

Milka 300 GR Çikolata Çeşitleri: 49,50 TL

Ofçay Hazine 1 KG: 72,50 TL

Ülker Çokoturta 300 GR: 18 TL

Bingo Beyazlar ve Renkliler 8 KG: 139 TL

Blume Kağıt Havlu 6’lı: 28,50 TL

Blume Tuvalet Kağıdı 8’li: 26,50 TL

Elidor Şampuan 500 ML ve Saç Kremi 200 ML Seti: 75 TL

Finish Bulaşık Makinesi Tableti 75’li: 239 TL

Loreal Temizleme Suyu 200 ML: 39,50 TL

Mikrofiber Mutfak Havlusu 50x60 CM: 26,50 TL

Selülozik Bulaşık Süngeri 2’li: 9,50 TL

Tonik 200 ML: 39,50 TL

Vernel Max 1200 ML: 49,50 TL

Yüz Bakım Kremi 40 ML: 32,50 TL

Yüz Bakım Seti: 14,50 TL

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