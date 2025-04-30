868 Bin TL'ye sıfır otomobil! Renault satışa çıkardı!

Otomobil piyasasında fiyatlar yükseldikçe, özellikle temel ihtiyaç için araç edinmek isteyen vatandaşlar alternatif arayışlara yöneliyor. Sıfır kilometre otomobillere gelen zamlar nedeniyle araç sahibi olmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Ancak Renault, engelli vatandaşlara özel sunduğu ÖTV muafiyetli fiyat listesiyle bu dönemde önemli bir alternatif sunuyor. 2025 Nisan ayı itibarıyla açıklanan Renault engelli araç fiyatları, birçok modelde dikkat çekici avantajlar sağlıyor.

2025 Renault Engelli Araç Fiyatları Listesi (Nisan Güncel)

Renault, ÖTV muafiyeti kapsamında engelli bireylere özel sunduğu modelleriyle, piyasa fiyatlarının çok altında seçenekler sunuyor. İşte model model güncel engelli araç fiyatları:

Clio 2025 evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp 863.222 TL

Clio 2025 techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90 hp 929.333 TL

Yeni Duster 2025 Evolution Eco-G 100 hp 999.222 TL

Yeni Duster 2025 Evolution full hybrid 145 hp E-Tech 1.198.185 TL

Yeni Duster 2025 Evolution mild hybrid 130 hp 4x4 1.233.444 TL

Yeni Duster 2025 Techno full hybrid 145 hp E-Tech 1.232.815 TL

Yeni Duster 2025 Techno mild hybrid 130 hp 4x4 1.266.815 TL

Megane Sedan 2025 Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 1.114.444 TL

Megane Sedan 2025 Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.204.481 TL

Megane Sedan 2025 Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 1.165.444 TL

Megane Sedan 2025 Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.256.111 TL

ÖTV Muafiyeti Kimleri Kapsıyor?

Engelli bireyler, %90 ve üzeri engelli raporuna sahipseler ÖTV'den tamamen muaf şekilde sıfır araç satın alabiliyor. Ayrıca belirli şartları sağlayan aile bireyleri de bu haktan faydalanabiliyor. Bu kapsamda Renault’un sunduğu modeller, sadece şehir içi ulaşım değil, uzun yol güvenliği ve yakıt ekonomisi açısından da avantaj sağlıyor.

Yüksek enflasyon ve döviz kuru kaynaklı otomobil fiyatlarının tırmanışta olduğu bir dönemde, ÖTV indirimi araç sahibi olmayı düşünen engelli vatandaşlar için büyük bir fırsat yaratıyor. Renault’un güncellediği fiyat listesi, sektördeki genel zam trendine kıyasla ciddi tasarruf potansiyeli sunuyor.

Kaynak: https://www.renault.com.tr/kampanyalar/otv-indirimli-satis-kampanyalari.html