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850.000 TL konut kredisi! Akbank istediği aylık taksiti açıkladı!

Türkiye’de konut sahibi olma hayali, bankaların kredi faizlerinde yaşanan artışlarla birlikte giderek zorlaşırken, Akbank’ın sunduğu konut kredisi hesaplamaları dikkat çekiyor.

850.000 TL konut kredisi! Akbank istediği aylık taksiti açıkladı!

Yapılan son hesaplamalara göre, 850.000 TL tutarındaki konut kredisinin 120 ay vadeyle geri ödemesi planlandığında, aylık taksit tutarı 30.948 TL olarak belirlendi. Toplam geri ödeme miktarının ise 3.718.683 TL civarında hesaplandığı bildiriliyor.


Piyasa Koşulları ve Kredi Maliyetleri Üzerine Uzman Değerlendirmeleri
Son yıllarda, konut kredisi faiz oranlarındaki artış, ev sahibi olmayı ekonomik açıdan zorlaştırdı. Eskiden daha makul taksitlerle ev sahibi olmanın mümkün olduğu dönemlerin yerini, yüksek maliyetlerin belirlediği yeni bir finansman modeli aldı. Uzmanlar, artan faiz oranlarının yanı sıra, kredi maliyetlerine yansıyan diğer etmenlerin de ev sahibi olma sürecini güçleştirdiğini ifade ediyor. Akbank’ın hesaplama aracında %3.12 faiz oranı, kredi kullanım koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilse de, genel tabloya baktığımızda ev kredisi maliyetlerinin ciddi boyutlara ulaştığı görülüyor.


Hesaplama Detayları ve Kredi Şartları

Yapılan hesaplamada dikkat çeken ana veriler şu şekilde özetlenebilir:

Kredi Tutarı: 850.000 TL

Vade: 120 Ay

Faiz Oranı: %3.12

Aylık Taksit: 30.948 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 3.718.683 TL

Yıllık Maliyet Oranı (APR): %53.0470

Bu hesaplama, kredi kullanacak olanların ödeme planlarını oluştururken, bütçe değerlendirmelerini dikkatle yapmalarını gerektiriyor. Sigortalı veya sigortasız seçenekler, konut değerine bağlı olarak ve ev sahibi olan ailelerin mevcut konut durumlarına göre farklılık gösterebiliyor.

Kaynak: Akbank Konut Kredisi Başvuru Sayfası

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