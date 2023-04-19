81 ilden başvurular alınıyor! 20.000 TL toplu nakit ödeme yatıyor

Maddi olarak zorlayıcı zamanların yaşandığı şu günlerde tüm vatandaşlar kendilerine çözüm olabilecek yolları arıyor. Şu ara ihtiyaçları karşılamak dahi büyük bir problem iken aniden ortaya çıkan ihtiyaçlar vatandaşlar için içinden çıkılamaz bir hal alabiliyor. Maddi sıkıntılar yaşanan bu süreçte vatandaşlara birçok destek sunulmak için gayret ediliyor.



Bankalar aracılığıyla hazırlanan birçok desteğe ek olarak, bankalar da müşterilerine destek verebilmek adına çeşitli kampanyalar hazırlıyor. Bu kampanyalar sayesinde özellikle ani nakit sorununun çözülmesi çok rahatlatıcı bir etki sunuyor. Burada özellikle Garanti BBVA’nın sunduğu faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyası aranılan seçeneklerden birisi. Böylelikle faiz olmadan taksitle geri ödemelerin yapılacağı, ancak toplu nakit ile ihtiyacın hemen karşılanacağı bir yöntem bulunmuş oluyor. Garanti BBVA faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? Faizsiz ihtiyaç kredisini kimler alabilir? Garanti Bankası faizsiz ihtiyaç kredisi şartları nelerdir? İşte faizsiz ihtiyaç kredisine dair ayrıntılar haberimizde...



GARANTİ BBVA 20.000 TL FAİZSİZ KREDİ



Garanti BBVA 20 bin TL faizsiz ihtiyaç kredisini tüm vatandaşlara sunuyor. Böylelikle gereken toplu nakit vatandaşlara en yakın dostundan borç almış gibi geliyor. Enflasyon her geçen gün bu kadar artarken vatandaşlar faizsiz şekilde ödeme yapabiliyor.



Garanti BBVA faizsiz ihtiyaç kredisi müşterilere tam 10 bin TL olarak sunuluyor. 10 bin TL faizsiz ihtiyaç kredisi için 12 ay vade imkanı veriliyor. Ancak bununla kalmıyor ve 6 aya kadar vadeli olarak faizsiz taksitli nakit avans desteği sağlıyor. Toplamda 20 bin TL nakit ile sorunlar çözülebiliyor. Peki, Garanti BBVA faizsiz ihtiyaç kredisi şartları neler? Faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?



GARANTİ BANKASI FAİZSİZ KREDİ ŞARTLARI VE BAŞVURU



Garanti BBVA’ya ister şubeye giderek isterseniz mobil uygulama ya da internet bankacılığı ile müşteri olma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Böylelikle yeni müşteri olma avantajlarından yararlanarak istediğiniz faizsiz ihtiyaç kredisini alabilirsiniz. İşlemler birkaç dakikada bitirilir ve nakit de hızlı şekilde hesabınıza aktarılır.