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81 ilde Vakıflar Genel Müdürlüğü Yardımı! Gıda yardımı başvuru formu

81 ilde Vakıf Genel Müdürlüğü Yardımı yapılıyor! Gıda yardımı başvuru formu kolayca doldurun! Vgm gıda yardımı için şartlar nedir? İşte ayrıntılar?

81 ilde Vakıflar Genel Müdürlüğü Yardımı! Gıda yardımı başvuru formu

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından şartları uygun olan vatandaşlara gıda yardımı yapılacaktır. Türkiye genelinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese yapılacak olan bu sosyal yardım için öncelikle sosyal güvencesi olmayanlar ve hane gelirinin net asgari ücretten fazla olmaması şartları aranmaktadır. İşte gıda yardımı başvuru şartları ve detayları... 


Vakıflar Genel Müdürlüğü gıda yardımı başvuru şartları 


Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan gıda yardımı öncelikle muhtaç olan kişiler için yapılmaktadır. Başvuru için bir form doldurulması gerekmektedir. https://www.vgm.gov.tr/faaliyetler/hayir-hizmetleri/yurt-ici-kuru-gida-yardimlari adresi üzerinden yapacağınız başvuru için “Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi ve Kuru Gıda Hizmeti Başvuru Formu”nun doldurulması gerekmektedir. 


Formda yer alan ad, soyadı, T.C. kimlik ve telefon numarası gibi bilgilerle beraber hastalık ve ikamet durumu, aylık ve yıllık hane geliri, hanede yaşayan ve çalışan kişi sayısı, sigorta durumu ve kazancın çeşidi gibi bilgileri doldurmanız gerekmektedir. 


Formu dolduran vatandaşların ardından bölge müdürlüklerine şahsen giderek veyahut posta yoluyla iletmesi istenmektedir. Bölge müdürlüklerinde gerekli değerlendirilmelerin yapılmasının ardından ise VGM gıda yardımı kişilere gönderilmektedir. 

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