81 ilde herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapana SGK’dan 56 bin TL ceza

Sosyal Güvenlik Kurumu, 81 ilde işçi ve işveren kayıtlarını didik didik incelemeye başladı. Özellikle kayıt dışı çalışmanın yoğun olduğu sektörler ve yabancı işçi çalıştıran sektörler denetim altına alındı. SGK, yeni bilgilendirme faaliyetleri de yaparken aykırı işlemde bulunanlara kesilecek ceza miktarı da açıklandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye genelinde denetimlerine hız verdi. Özellikle kayıt dışılıkla mücadele kapsamında başlatılan yeni çalışmalar devam ediyor. Hem işverenleri hem de işçileri ilgilendiren çok önemli yeni bilgilendirmelerde yapıldı. İşverenlerin eksik sigorta primi ödediğinin tespit edilmesi halinde cezayı işlem uygulanacağı bildirildi. Ayrıca kayıt dışı çalıştıran işlenenlere de işçilerin sigorta primleri gecikme faizi ve zamları ile birlikte tekrar ödetilecek.

SGK 81 İLDE SIKI DENETİME BAŞLADI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdamla mücadele etmek ve çalışanların haklarını korumak amacıyla yeni bir bilgilendirme kampanyası başlattı. Bu kampanya, işverenlerin işçilerini doğru meslek kodlarıyla bildirmeleri ve maaş ödemelerini banka aracılığıyla yapmaları konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyor. Yeni düzenlemelerle birlikte, kayıt dışı istihdamın önüne geçilmesi ve çalışanların sosyal güvenlik haklarının güvence altına alınması amaçlanıyor.

DOĞRU MESLEK KODU BİLDİRİMİ VE BANKA ÜZERİNDEN MAAŞ ÖDEME ZORUNLULUĞU

SGK’nın başlattığı kampanya kapsamında, işverenlerin işçilerini doğru meslek kodlarıyla bildirme zorunluluğu getirildi. Yanlış meslek kodu bildiren işyerlerine, her işçi için asgari ücretin onda biri oranında ceza uygulanacak. Ayrıca, beş ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinde maaş ödemelerinin banka aracılığıyla yapılması zorunlu hale getirildi. Elden maaş ödemesi yapan işyerleri, bu kuralı ihlal etmeleri durumunda cezai yaptırımla karşı karşıya kalacak.

YABANCI İŞÇİLER VE STAJYERLER İÇİN ÇALIŞMA İZNİ ZORUNLULUĞU

SGK, Türkiye'de çalışan yabancı işçilerin ve mesleki eğitim gören stajyerlerin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan çalışma izni almalarının zorunlu olduğunu duyurdu. Çalışma izni olmadan çalışan yabancı işçiler için 56 bin TL, izinsiz çalışan yabancılar için ise 45 bin TL ceza öngörülüyor. Bu düzenleme, hem yabancı işçilerin haklarını korumayı hem de kayıt dışı çalışmanın önüne geçmeyi hedefliyor.

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE YENİ ADIMLAR

SGK tarafından başlatılan bu kampanya ve getirilen yeni düzenlemeler, kayıt dışı istihdamın azaltılmasına yönelik önemli adımlar içeriyor. İşverenlerin ve çalışanların haklarını koruma amacı güden bu düzenlemelerle, sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesi ve kayıt dışı ekonominin azaltılması hedefleniyor. İşverenlerin bu kurallara uymaları, hem cezai yaptırımlardan kaçınmalarını hem de çalışanların haklarının korunmasını sağlayacak.