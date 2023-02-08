8 Şubat'ta geçerli, depoları fulleyin! Akaryakıt fiyatlarına Türkiye genelinde indirim! Güncel benzin ve motorin fiyatları

Milyonlarca vatandaş Kahramanmaraş ve çevre illerin etkilendiği afetin gelişmelerini takip ediyor. Depremden etkilenen 10 ilden hala haberler gelmeye devam ederken Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarıyla ilgili bir gelişme yaşandı.

81 ilde geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatlarında indirim yapılacak. Tabelada flaş akaryakıt indirimiyle yeni litre fiyatları belli oldu. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Gözler deprem bölgesine çevrildi ve ülke genelinde çok zor zamanlar yaşanıyor. Vatandaşlar sürekli olarak haberleri takip ediyor. Deprem yerine yardıma gidiyor ve yardım gönderiyorlar. Öte yandan Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş etkileri sürüyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmada tüm yaşananlardan nasibini alıyor.

Motorin ve benzin fiyatlarına gelen indirim ve zam haberleri sürekli değişkenlik gösteriyor. Bugün Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına indirim açıklaması yapıldı. İşte buna göre benzin, mazot ve LPG yeni fiyatları...

Dövizde yaşanan ufak değişiklikler nedeniyle Brent petrol fiyatlarında sık sık dalgalanmalar meydana geliyor.

Akaryakıt fiyatları indirimi

Akaryakıta yapılan indirimin tüm Türkiye’de 8 Şubat 2023 Cumartesi’den itibaren geçerli olacak. İndirimin nedeni ise rafine fiyatlarında değişiklik meydana gelmesi. Rafine fiyatlarındaki değişiklik motorin grubunu da etkiledi ve motorin grubunda 68 kuruşluk fiyat indirimine gidildi.

Bu indirim pompa fiyatlarına da etki edecek.

Benzin ve motorinde indirim

3 gün arka arkaya gerçekleşen indirimlerle litre toplamı 2,33 TL inen motorin geçen günlerde zamlanmış ve yüzde 73 zam ile 30 liraya kadar artmıştı. Benzinden ucuz hale tekrar dönmüştü. Yarından itibaren toplamda 1,15 TL indirim olması bekleniyor.

Benzin de ise indirimin bu geceden itibaren geleceği söyleniyor. Benzin fiyatının da ortalama 1,37 TL gerileme yaşayacağı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde tekrar fiyat artışı olması söz konusu.

Güncel pompa fiyatları

Güncel pompa fiyatlarına göre ise İstanbul’da motorin 21.82 TL litre fiyatına sahip. 21.14 TL ise benzinin ortalama litre fiyatı. Otogazda ise 1,07 artış ile 11.99 TL satış yapılıyor.

İstanbul’da benzinin litre fiyatının 19,77’ye düşmesi bekleniyor. Ayrıca motorinde 19,97 TL’ye ineceği görülüyor.

Ankara’da ise benzin 20.02 TL’ye düşerken motorin fiyatlarının 20,32 TL’ye inmesi bekleniyor. İzmir’de benzin 19,93 TL ve motorin de 20,36 TL’den satılacak.