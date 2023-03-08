8-9-10 Mart’ta ödenecek! Aile Bakanlığından flaş aile yardımı duyurusu yapıldı

Aile Bakanlığı sosyal yardımları 2023 yılında da hız kesmeden devam ediyor. Bakanlıktan bu sabah flaş yardım duyurusu geldi ödeme takvimi açıklandı. O ödemeler 8-9-10 Mart’ta hesaplara yatacak. Hala başvuru yapmayanlar için de uyarı geldi. Geç kalmayın, başvuru sahiplerine 850 TL ile 1260 TL arası nakit yardım var.

Dar gelirli, ihtiyaç sahibi, asgari ücretli ve emekliye Aile Bakanlığı tarafından verilen yardımlar için tarihler belli oldu. Aile Bakanlığı bu sabah duyuru yaparak ödeme takvimini açıkladı. Bakanlık, aile yardımı almak isteyenlere de çağrıda bulundu. Milyonlarca hanenin faydalandığı yardım ödemesine başvuru yapmak için geç kalmayın. Peki, kimler aile yardımı alabilir? Aile yardımı 20223 ödeme miktarı ne kadar? Türkiye aile destek paketi başvuru şartları haberimizde…

MART AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aile destek ödemeleri Mart 2023 için açıklama geldi. Son dönemlerde vatandaşların sık sık araştırdığı Aile Destek programı ödemeleri ne zaman yatacak sorusuna bakan yanık sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile cevap verdi. Mart ayı aile destek ödemeleri bugün itibariyle başlıyor. Ödemeler hak sahiplerinin hesaplarına 8 9 10 Mart tarihlerinde hakları. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bu ödemeden hala faydalanmayanlar için başvuru süreci de devam ediyor.

4 MİLYONA YAKIN HANE FAYDALANIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan Türkiye Aile Destek programından yararlanan aile sayısı 4 milyona yaklaştı. Bakanlık mart ayı ödemelerinin bugün itibariyle başladığını belirtirken çocuk destek bileşeni ödemesinden faydalanan çocuk sayısının ise 6.3 milyon olduğunu açıkladı. Yani milyonlarca aile hem Aile Destek programı yardımı olabiliyor hem de çocuk destek bileşeni ödemesi.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Aile Destek programı yardımı almak isteyenler için başvurular hala devam ediyor. T.C kimlik no ve şifre ile e-devlet girişi yaptıktan sonra Aile Destek programı başvuru işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ayrıca ikametgah adresinizin bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na da başvuru yapmak mümkün.

Aile Destek programı yardımından Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan kişilerin yanı sıra Asgari ücretli ve emeklilerde faydalanabiliyor. Program 12 ay boyunca devam ediyor.