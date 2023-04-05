7.800 TL ödeme PTT’den vatandaşların T.C. kimliğine yatıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, son zamanlardaki ekonomik anlamda zorlu koşullar nedeniyle vatandaşların desteklenmesi yönünde önemli bir güncelleme yapıldığını açıkladı. Bu doğrultuda 18 yaş üzeri herkesin başvurabileceği 7 bin 800 TL nakit desteği açıklandı.



Bakan Derya Yanık’ın açıkladığı 7 bin 800 TL ödemenin kapsamında ise çocuğu olan aileler mevcut. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağladığı sosyal yardımlardan birisi olarak, çocuklu ailelerin sosyoekonomik anlamda desteklenmesi baz alınıyor. Bu doğrultuda çocuk sayısına göre yardım tutarları belirlenerek aile bütçesinin rahatlaması için hesaplara yatırılıyor.



ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ BAŞVURUSU



2023 asgari ücret zammı ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağladığı Çocuk Destek Bileşeni çerçevesinde yapılan sosyal yardım da güncellendi. Bu bağlamda 1, 2, 3, 4, 5 ve üzeri çocuğu olan aileler için ödemeler PTT üzerinden yapılacak.



Çocuk Destek Bileşeni sosyal yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımlarının başvuru adresi olan e-Devlet üzerinden yapacak. Bunun yanı sıra e-Devlet üzerinden herhangi bir şekilde başvuru işlemini gerçekleştiremeyenler en yakın PTT şubelerini de tercih edebilmektedir.



ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ SOSYAL YARDIM ÖDEMESİ NE KADAR?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Destek Bileşeni sosyal yardım ödemesi ailelerin çocuk sayısına göre farklılık göstermektedir. Bakan Derya Yanık’ın açıklamasına göre ödemeler şu şekildedir:



1 ya da 2 çocuğu olan aile için 350 TL ödeme yatmaktadır.



3 çocuğu olan hane içinse Çocuk Destek Bileşeni ödemesi 450 TL’dir.



4 çocuklu bir aile için destek ödemesi 550 TL’dir.



Eğer 5 ve üzerinde çocuğu olan bir hane ise sosyal yardım ödemesi 650 TL’dir.

ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ SOSYAL YARDIM ŞARTLARI



Türkiye Aile Destek Programları çerçevesindeki sosyal yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların kişi başına gelir seviyesi 1.833,45 TL altında olmalıdır. Buna ek olarak başvuru bilgilerinin değerlendirilmesi halinde ihtiyacı olduğu kanaatine varılan hanelere ek ödemeler yatmaktadır.



Çocuk Destek Bileşeni sosyal yardım ödemesini ayın 25. günlerinde PTT’den alabilmektesiniz. Ödemeler 12 ay süresince yatmaktadır ve yıllık getiri bazında çocukların ihtiyaçları doğrultusunda rahatlık sunmaktadır.