GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

7.800 TL ödeme PTT’den vatandaşların T.C. kimliğine yatıyor!

7.800 TL ödeme PTT üzerinden vatandaşların T.C. kimliğine yatıyor. Ödemesini almak isteyenler PTT’ye gidecek. İşte PTT’den yapılacak 7.800 TL ödemenin detayları...

7.800 TL ödeme PTT’den vatandaşların T.C. kimliğine yatıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, son zamanlardaki ekonomik anlamda zorlu koşullar nedeniyle vatandaşların desteklenmesi yönünde önemli bir güncelleme yapıldığını açıkladı. Bu doğrultuda 18 yaş üzeri herkesin başvurabileceği 7 bin 800 TL nakit desteği açıklandı.  


Bakan Derya Yanık’ın açıkladığı 7 bin 800 TL ödemenin kapsamında ise çocuğu olan aileler mevcut. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağladığı sosyal yardımlardan birisi olarak, çocuklu ailelerin sosyoekonomik anlamda desteklenmesi baz alınıyor. Bu doğrultuda çocuk sayısına göre yardım tutarları belirlenerek aile bütçesinin rahatlaması için hesaplara yatırılıyor.  


ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ BAŞVURUSU 


2023 asgari ücret zammı ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağladığı Çocuk Destek Bileşeni çerçevesinde yapılan sosyal yardım da güncellendi. Bu bağlamda 1, 2, 3, 4, 5 ve üzeri çocuğu olan aileler için ödemeler PTT üzerinden yapılacak.  


Çocuk Destek Bileşeni sosyal yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımlarının başvuru adresi olan e-Devlet üzerinden yapacak. Bunun yanı sıra e-Devlet üzerinden herhangi bir şekilde başvuru işlemini gerçekleştiremeyenler en yakın PTT şubelerini de tercih edebilmektedir.  


ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ SOSYAL YARDIM ÖDEMESİ NE KADAR? 


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Destek Bileşeni sosyal yardım ödemesi ailelerin çocuk sayısına göre farklılık göstermektedir. Bakan Derya Yanık’ın açıklamasına göre ödemeler şu şekildedir: 


1 ya da 2 çocuğu olan aile için 350 TL ödeme yatmaktadır. 


3 çocuğu olan hane içinse Çocuk Destek Bileşeni ödemesi 450 TL’dir.  


4 çocuklu bir aile için destek ödemesi 550 TL’dir.  


Eğer 5 ve üzerinde çocuğu olan bir hane ise sosyal yardım ödemesi 650 TL’dir.  

ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ SOSYAL YARDIM ŞARTLARI 


Türkiye Aile Destek Programları çerçevesindeki sosyal yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların kişi başına gelir seviyesi 1.833,45 TL altında olmalıdır. Buna ek olarak başvuru bilgilerinin değerlendirilmesi halinde ihtiyacı olduğu kanaatine varılan hanelere ek ödemeler yatmaktadır.  


Çocuk Destek Bileşeni sosyal yardım ödemesini ayın 25. günlerinde PTT’den alabilmektesiniz. Ödemeler 12 ay süresince yatmaktadır ve yıllık getiri bazında çocukların ihtiyaçları doğrultusunda rahatlık sunmaktadır. 

ÇOK OKUNAN HABERLER
Bu ay hesaplara çifte maaş yatacak! Evde bakım maaşı alanlar hemen TCKN ile kontrol etsin Bu ay hesaplara çifte maaş yatacak! Evde bakım maaşı alanlar hemen TCKN ile kontrol etsin
2000 – 2003 arası SSK, Bağ-Kur’lular! İntibak zammı hesabı sonuçlandı! 2000 – 2003 arası SSK, Bağ-Kur’lular! İntibak zammı hesabı sonuçlandı!
Yapı Kredi 23 bin 800 TL promosyon veriyor! Anlaşma sağlandı, 15 Nisan'da tek seferde ödenecek Yapı Kredi 23 bin 800 TL promosyon veriyor! Anlaşma sağlandı, 15 Nisan'da tek seferde ödenecek
Yeni anlaşma yapıldı! Maaşlara yüzde 65 oranında zam geldi Yeni anlaşma yapıldı! Maaşlara yüzde 65 oranında zam geldi
4A 4B 4C emeklisine devlet destekli ödeme! Cumhurbaşkanı onaylı en az 10 bin TL nakit hesaplara yatacak 4A 4B 4C emeklisine devlet destekli ödeme! Cumhurbaşkanı onaylı en az 10 bin TL nakit hesaplara yatacak
O bankadan son kıyak! EYT’li dahil tüm emeklileri kuyruğa dizecek promosyon! O bankadan son kıyak! EYT’li dahil tüm emeklileri kuyruğa dizecek promosyon!
SON HABERLER
7.800 TL ödeme PTT’den vatandaşların T.C. kimliğine yatıyor! 7.800 TL ödeme PTT’den vatandaşların T.C. kimliğine yatıyor!
Sigorta primleri eşitleniyor, 3600’de fark silinecek! 5 sene erken emeklilik isteyen kontrol etmeli Sigorta primleri eşitleniyor, 3600’de fark silinecek! 5 sene erken emeklilik isteyen kontrol etmeli
İş Bankası faizsiz kredi sınırlarını zorladı! 12 ay vadeli 0 faizli tam 50.000 TL hesaplara tanımlanıyor İş Bankası faizsiz kredi sınırlarını zorladı! 12 ay vadeli 0 faizli tam 50.000 TL hesaplara tanımlanıyor
Ziraat, Vakıf Halkbank, Yapı Kedi, Denizbank peş peşe duyurdu! Emekliye nefes kesen maaşa ek ödeme Ziraat, Vakıf Halkbank, Yapı Kedi, Denizbank peş peşe duyurdu! Emekliye nefes kesen maaşa ek ödeme
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ödemelere yüzde 100 zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ödemelere yüzde 100 zam!
17-25-26-28 Nisan emekliler için kritik! Bu 4 tarihte emekliye resmen para yağacak 17-25-26-28 Nisan emekliler için kritik! Bu 4 tarihte emekliye resmen para yağacak
Devlet öğrencilere maaş bağlıyor! Her ay 7 bin 500 liraya kadar öğrenci yardımı ödenecek Devlet öğrencilere maaş bağlıyor! Her ay 7 bin 500 liraya kadar öğrenci yardımı ödenecek
Altın alım için fırsatı kaçıran üzülmesin! Uzman isim ‘Bir fırsat daha var’! 5 Nisan güncel altın fiyatları Altın alım için fırsatı kaçıran üzülmesin! Uzman isim ‘Bir fırsat daha var’! 5 Nisan güncel altın fiyatları