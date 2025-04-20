75.000 TL, 55.000 TL, 50.000 TL faizsiz ihtiyaç kredileri! QNB, Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası!

Kısa vadeli, düşük maliyetli nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için bu fırsatlar ciddi avantaj sunuyor.

İşte 2025 itibarıyla öne çıkan, %0 faizli ihtiyaç kredisi veren bankalar ve kampanya koşulları:

💳 Akbank: 50.000 TL'ye Kadar 3 Ay Vadeli Kredi

Faiz Oranı: %0

Vade: 3 ay

Tutar: 50.000 TL'ye kadar

Koşul: Akbank mobil uygulaması üzerinden yeni müşteri olunması gerekiyor.

Kısa vadeli ama sıfır maliyetli kredi çekmek isteyenler için birebir. Geri ödemesi planlı yapılırsa, ek masraf oluşmuyor.

💳 QNB Finansbank: 55.000 TL’ye Kadar Faizsiz Destek

Faiz Oranı: %0

Vade: 3 ay

Kredi Tutarı: 30.000 TL

Taksitli Nakit Avans: 25.000 TL

Yeni QNB müşterileri, toplamda 55.000 TL’lik faizsiz nakit kullanabiliyor. Hem kredi hem de avans seçeneği sunuluyor.

💳 Garanti BBVA: Toplam 75.000 TL Faizsiz Nakit Paketi

Faiz Oranı: %0

Vade: 3 ay

Kredi Tutarı: 50.000 TL

Taksitli Nakit Avans: 25.000 TL

Garanti BBVA’nın sunduğu bu kampanya, faizsiz nakit ihtiyacı için en yüksek limitlerden biri. Yeni müşterilere özel olarak sunuluyor.

💳 CEPTETEB: %0’dan Başlayan Faizlerle 75.000 TL’ye Varan Paket

Faiz Oranı: %0 başlangıç (profil bazlı değişebilir)

Vade: 3 ay

Kredi: 30.000 TL’ye kadar

Nakit Avans: 25.000 TL’ye kadar

CEPTETEB, koşullara göre faiz oranını belirliyor. Bazı müşterilere %0 faiz sunulurken, bazı profillerde küçük bir faiz oranı uygulanabiliyor.

💳 Türkiye İş Bankası: Faizsiz Ek Hesap ve Avans Fırsatı

Faiz Oranı: %0

Vade: 1-3 ay

Taksitli Nakit Avans: 25.000 TL’ye kadar

Ek Hesap: 30.000 TL’ye kadar

İşCep uygulaması üzerinden İş Bankası müşterisi olanlar, faizsiz nakit desteğine başvurabiliyor. Kısa vadeli nakit akışı için oldukça avantajlı.

Peki Kimler Yararlanabilir?

Bu kampanyalar yalnızca ilk kez müşteri olacak kişiler için geçerli. Başvurular çoğunlukla mobil bankacılık uygulamaları üzerinden alınıyor. Kredi notu ve gelir durumu da başvurunun onaylanmasında belirleyici oluyor.