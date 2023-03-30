7500 TL'nin üstünde maaş alan emekliye zam müjdesi! Bakan Bilgin az önce emekli zammını duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseldiğini duyurmuştu. Bu açıklama ile birlikte milyonlarca emeklinin yüzü güldü ancak zam detayları sonradan ortaya çıktı. Yapılan emekli maaş zammı sadece en düşük emekli maaşı alanları kapsıyordu. 7500 TL üstü maaş alan emekliler ise bu karara isyan etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 7.500 TL üstü maaş alan emekliler için yeni müjdeyi duyurdu. Emekli maaş zammı son dakika gelişmesi yaşandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son dakika emekli maaş zammı açıklaması yaptı. Emekli maaşları ile ilgili son günlerde devam eden tartışmalar hakkında konuşan Vedat Bilgin, kafalarda oluşan tüm soru işaretlerini giderdi. 7500 TL üste emekli maaşı alanlar için konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, milyonlarca emeklinin yüzünü güldürdü. Peki, 7.500 TL üstü maaş alan Emekliye zam var mı? Emekli maaşlarına zam gelecek mi?

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM AÇIKLAMASI

Yaklaşan genel seçimler öncesinde asgari ücretle Çalışanlar ve emekliler için zam tartışmaları devam ediyor. Son günlerde asgari ücrete ek zam konusunda son noktayı koyduğu iddia edilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yeni açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı asgari ücrete temmuz zammı soruları üzerine "Öyle bir şey yok. Ben hiçbir yerde öyle bir şey söylemedim. Asgari ücret bildiğiniz gibi 8 bin 500 lira açıklandı. Enflasyon düşüyor.” dedi. Enflasyonda düşüş eğiliminin devam etmesi halinde Temmuz ayında da bir artış olmayacağını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin o gün görülecek şartlara göre yeni bir karar verileceğini söyledi.

7.500 TL ÜSTÜ MAAŞ ALAN EMEKLİYE ZAM MÜJDESİ

Son dönemlerde devam eden tartışmalardan biri de en düşük emekli maaşına yapılan zam konusuydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseldiğini duyurmuştu. Bu durumda da 7500 TL üstü maaş alan emekliler İsyan etmişti. 7500 TL ve üstü maaş alan emeklilere yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yeni açıklamalarda bulundu. Emeklilere yönelik yeni bir düzenlemenin olmadığını şu anda TBMM'deki düzenlemenin geçerli olduğunu söyleyen bakan Vedat Bilgin 7.500 TL üstü maaş alan emeklilerin temmuz ayında zam alacağını dile getirdi.