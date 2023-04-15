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7500 TL ve üstü maaş alan emekliye destek ödemesi: 10 bin TL nakit anında hesaplarda

Emekliye maaşa ek ödeme müjdesini Akbank verdi. 7.500 TL ve üstü maaş alan tüm emekliler bu fırsatı değerlendirebilir. Akbank rekor promosyon duyurusu yaptı.

7500 TL ve üstü maaş alan emekliye destek ödemesi: 10 bin TL nakit anında hesaplarda

Akbank'tan emekli vatandaşlara özel ödeme duyurusu geldi. promosyon ücretlerini güncelleyen Akbank, nisan ayında rekor promosyon fırsatı sunuyor. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT'li olan her emekli Akbank'ın promosyon ücretlerinden faydalanabiliyor. Akbank'ın emekli promosyon rakamları güncellendi. Peki, güncel Akbank emekli promosyonu ne kadar kaç TL? Akbank emekli promosyon ücretleri başvuru şartları neler?

Bankalarda emekli promosyon yarışı yeniden başladı. En düşük emekli maaşının artması ve EYT ile 2.2 milyon kişinin emekli olması bankaları da ateşlendirdi. emekliye özel promosyon fırsatı sunan bankalar, SSK BAĞ-KUR memur emeklisi olan herkese 7500 TL ve üstü maaş almaları durumunda nakit promosyon desteği sağlıyor. Emekliye promosyon veren bankalar nisan ayı promosyon ücretlerini de güncelledi. Akbank'ta güncelleme yapan bankalar arasında yer alıyor. Akbank'ın nisan ayı emekli promosyon ücretleri resmen rekora çıktı. 7500 TL ve üstü maaş alan SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT'li maaşını 3 yıllığına Akbank'a taşıyarak 10.000 TL'ye Varan promosyon fırsatını değerlendirebilecek.

AKBANK'TAN EMEKLİYE BÜYÜK JEST

Emeklilerin yüksek promosyon veren bankalardan biri olan Akbank, nisan ayına özel yeni güncellemesini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Akbank emekli müşterilerine rekor promosyon ödemesi yapacak. Akbank'ın nisan ayında ödeyeceği promosyon rakamları 10.000 TL'ye kadar yükseldi. 4A 4B 4cl emekli ile birlikte maaşı bağlanan EYT'Liler de 3 yıllığına maaş taşıyarak Akbank'tan promosyon fırsatını yakalayabilir. Maaş taşıma başvuruları için Akbank'ın resmi internet sitesi ve banka şubeleri yetkili gösterildi. Yani en yakın Akbank şubesine giderek ya da Akbank'ın dijital kanalları üzerinden maaş taşıma başvurusu yapabilirsiniz.

AKBANK'TAN EMEKLİYE ÖZEL FIRSATLAR

Akbank'ın emekliye özel sunduğu tek fırsat promosyon imkanı değil nokta aynı zamanda çok sayıda düşük faizli emekli kredisi paketi de var. Akbank'tan emekliye özel ihtiyaç kredisi konut kredisi ve taşıt kredisi faiz oranları belirlendi. Emekliler maaşlarını taşımaları durumunda Akbank müşteri olarak bu avantajlı faiz oranlarını da değerlendirip kredi kullanma şansına sahip olacak. Ayrıca Akbank müşterisi olan emekliler havale ve EFT işlemlerini tamamen ücretsiz bir şekilde yapacak. Yine Akbank'ın kredi kartı ürünlerini kullanan emeklilere de bol bol avantaj ve bonus imkanı sunuluyor. Akbank'ın bu dünyasına katılmak istiyorsanız nisan ayı sonuna kadar başvurunuzu yapabilirsiniz.

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