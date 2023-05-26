7500 TL üstü maaş alan emekliye zam! Vedat Bilgin az önce açıkladı

Milyonlarca emekli zam haberlerini takip ederken yeni açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Özellikle 7.500 TL ve üstü maaş alan emeklilerin gözü kulağı bu haberdeydi. Nihayet Müjde duyuruldu. Emekliye zam yolda maaşı yetersiz gelen emekliler binlerce liralık zam olacak. En düşük emekli maaşının 10.000 TL'ye yükselmesi beklenirken 7500 TL ve üstü maaş alan emeklilerin maaşının ise en az 15.000 TL olması bekleniyor. Yani Maaşlar yarı yarıya artıyor.

Emekli maaşıyla ilgili son zamanlarda büyük bekleyiş hakim. Özelilkle de aylık 7500 TL'ye çıkarılmasından sonra emekli maaşının asgari ücretliye yaklaştığı görüldü. Öte yandan bu zammın yetersiz bulunduğu da gelen ifadeler arasında. 7500 TL'nin altında maaş alanlara zam yapıldı fakat üstünde maaş alanlar tek kuruş zam almadı. 2023 yılında yeni bir maaş artışı ve düzenlemesi yapılacak. Bu konuda bakanlıktan da açıklamalar gecikmedi.

EMEKLİYE KADEMELİ ZAM

Emekliye kademeli şekilde zam yapılacağı öğrenildi. Buna göre 7500 TL'den 10 bin TL'ye kadar maaş alanlar için ayrı bir tarife uygulanacak. Aynı şekilde 10 bin TL ve üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlara da farklı zamlar yapılacak. Buradaki amaç hem alım gücünü artırmak hem de makas aralığını daha fazla kapatmamak. Emeklilerin sigorta primlerini farklı miktarlarda ödemelerinden ötürü maaş farkının olması gerektiği savunuluyor. Buna göre hareket edilecek ve emekliler arasındaki maaş farkları tekrardan belirginleşecek.

BAKAN BİLGİN’DEN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapmış olduğu açıklamada önemli ifadelere yer vererek emekli için çalışmaların hızlanacağını belirtti. Emekliler Temmuz ayında mı ödeme alacak merak ediliyor. Konuyla ilgili detayları aktarmaya devam edeceğiz. Son zamanlarda milyonlarca emeklinin sorup soruşturduğu zam konusu en sonunda açıklığa kavuşacak.