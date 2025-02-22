750 Bin TL Faizsiz Kredi! Akbank ve Garanti BBVA Dev Kampanyayı Başlattı

Şubat ayında faizsiz kredi bekleyenler için Akbank ve Garanti BBVA'da bomba kampanya başladı. Özellikle araç sahibi olmak için taşıt kredisi kullanmak isteyenler bu fırsatı kaçırmasın. Kia ile işbirliği yapan iki banka, 750.000 TL'ye kadar faizsiz kredi desteği sunuyor. Peki faizsiz kredi başvuru şartları neler? İşte detaylar…

Araç sahibi olmak ve kredi kullanmak isteyenler için Kia bomba bir kampanyaya imza atıyor. Garanti BBVA ve Akbank ile işbirliği yapan Otomobilde ve, EV9 modeli için 750 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor. 750 bin lira faizsiz kredi desteği ile otomobil almak isteyenler için şartlar belli oldu. İşte herkesi araç sahibi yapacak yeni kampanyanın detayları..

DEV KREDİ KAMPANYASI BAŞLADI

Otomobil devi Kia, şubat ayının sonuna kadar devam edecek dev Kredi kampanyasını başlattı. Hem faizsiz kredi hem de düşük faizli kredi fırsatları ile artık araç sahibi olmak mümkün. Kampanya kapsamında, otomobil tutarının %70'ini Kredi ile ödeyebilirsiniz.

Kia tarafından belirlenen fatura bedellerine göre verilecek kredi miktarları ise şu şekilde:

400 bin lira ve altında olan otomobiller için %70 oranlı kredi,

400 bin lira ile 800 bin lira arasında olan otomobiller için %50 oranlı kredi,

800 bin lira ile 1 milyon 200 bin lira arasında olan otomobiller için %30 oranlı kredi,

1 milyon 200 bin lira ile 2 milyon lira arasında olan otomobiller için %20 oranlı kredi desteği sağlanacak.

Kia, 2 milyon liranın üstünde olan otomobiller için kredi desteği vermiyor.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Kia tarafından başlatılan Bu kampanyada finansmana Akbank ve Garanti Bankası sağlıyor. Kampanyaya katılmak isteyenler Öncelikle KİA yetkili bayilerine müracaat ederek otomobil bedellerini öğrendikten sonra bankalar aracılığıyla faizsiz ve düşük faizli kredi kampanyalarına başvuru yapabiliyor. Kampanya 28 Şubat 2028 tarihine kadar geçerli.